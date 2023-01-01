Микрофон Boya BY-M1, петличный (состояние 5) (б/у)

0 0 отзывов Код товара : УТ-00068796 Артикул : б/у-НМ-а1312

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Задать вопрос Причина уценки: Незначительные следы использования. 790 ₽ Купить Заказать в 1 клик Можно в рассрочку или кредит Задать вопрос

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Описание Всенаправленный петличный микрофон, идеально подходящий для использования на смартфонах, зеркальных или беззеркальных фотокамерах, видеокамерах, аудиорекордерах и т.д. Полный охват, на 360°. Микрофон имеет встроенный, несъемный кабель с коннектором 3.5 мм, длина кабеля - 6 метров. Для дистанционного использования микрофон можно подключить к радиопередатчику с соответствующим аудиовходом. Недорогой и достаточно качественный микрофон для любительской аудиозаписи или видеосъемки с жестко ограниченным бюджетом. Фототехника прошла проверку на работоспособность.

Состояние: 5, незначительные следы использования.

Комплектация: полная.

Гарантия 90 дней.

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