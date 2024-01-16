Микрофон Boya BY-M1 петличный, всенаправленный, 3.5 мм (уцененный)
Код товара : УТ-00060345
Артикул : 1312 (у)
Причина уценки:
Причина уценки: рваная коробка.
1 190 ₽
Можно в рассрочку или кредит
Гарантия 1 год
Цены в наших розничных магазинах могут отличаться от цен, указанных на сайте интернет-магазина yarkiy.ru
Доставка курьером бесплатно от 5 000₽
Инструкции и документы
Характеристики
Микрофон
Число каналов
1
ВЧ фильтр
Нет
Комплектация
поролоновая ветрозащита, клипса-крокодильчик, батарейка LR44, адаптер с 3.5 на 6.35 мм
Питание
телефон или ноутбук с комбинированным входом: не требуется; камера, рекордер: 1 батарейка LR44
Размеры
микрофон: 18 х 8.3 х 8.3 мм, кабель: 6 м
Выходное сопротивление
1000 Ом и менее
Максимальная частотная характиристика, Гц
18 000 Гц
Направленность
всенаправленный
Механизм акустического преобразования
электрентный конденсаторный
Соотношение сигнал / шум, дБ
74 дБ
Чувствительность
-30 дБ (0 дБ = 1В/Па, 1 кГц)
Вес
микрофон: 2.5 г, блок питания: 18 г
Минимальная частотная характиристика, Гц
65 Гц
Подключение
мини-джек 3.5 мм
Основные
Направленность
Всенаправленный
Запись звука
Моно
Штекер
3.5 мм TRS + TRRS
Тип микрофона
Петличный микрофон
Описание
Всенаправленный петличный микрофон, идеально подходящий для использования на смартфонах, зеркальных или беззеркальных фотокамерах, видеокамерах, аудиорекордерах и т.д. Полный охват, на 360°. Микрофон имеет встроенный, несъемный кабель с коннектором 3.5 мм, длина кабеля - 6 метров. Для дистанционного использования микрофон можно подключить к радиопередатчику с соответствующим аудиовходом.
- Для записи на смартфон переключатель питания следует перевести в положение OFF
- Для записи на камеру, рекордер или ПК питание следует включить.
Микрофон работает от 1 батарейки типоразмера LR 44 (есть в комплекте).
Комплектация:
- микрофон
- ветрозащита
- металлическая клипса на лацкан с держателем для микрофона
- батарейка LR 44
- переходник 3.5 - 6.3 мм
Технические характеристики:
Тип: электретный конденсаторный микрофон
Направленность: всенаправленный
Частотный диапазон: 65 Гц- 18 кГц
Чувствительность: -30 дБ +/-3 дБ / 0 дБ = 1V/Pa, 1кГц
Отношение Сигнал/шум 74 дБ
Выходное сопротивление: 1000 Ом или меньше
Вес микрофона: 2.5 г
Вес блока питания: 18 г
Производитель: Boya Audio Equipment, Китай.