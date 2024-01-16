Микрофон Boya BY-M1 петличный, всенаправленный, 3.5 мм
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Характеристики
Описание
Всенаправленный петличный микрофон, идеально подходящий для использования на смартфонах, зеркальных или беззеркальных фотокамерах, видеокамерах, аудиорекордерах и т.д. Полный охват, на 360°. Микрофон имеет встроенный, несъемный кабель с коннектором 3.5 мм, длина кабеля - 6 метров. Для дистанционного использования микрофон можно подключить к радиопередатчику с соответствующим аудиовходом.
- Для записи на смартфон переключатель питания следует перевести в положение OFF
- Для записи на камеру, рекордер или ПК питание следует включить.
Микрофон работает от 1 батарейки типоразмера LR 44 (есть в комплекте).
Комплектация:
- микрофон
- поролоновая ветрозащита
- металлическая клипса на лацкан с держателем для микрофона
- батарейка LR44
- мягкий чехол
Технические характеристики:
Тип: электретный конденсаторный микрофон
Направленность: всенаправленный
Частотный диапазон: 65 Гц- 18 кГц
Чувствительность: -30 дБ +/-3 дБ / 0 дБ = 1V/Pa, 1кГц
Отношение Сигнал/шум 74 дБ
Выходное сопротивление: 1000 Ом или меньше
Вес микрофона: 2.5 г
Вес блока питания: 18 г
Производитель: Boya Audio Equipment, Китай.