Описание

Всенаправленный петличный микрофон, идеально подходящий для использования на смартфонах, зеркальных или беззеркальных фотокамерах, видеокамерах, аудиорекордерах и т.д. Полный охват, на 360°. Микрофон имеет встроенный, несъемный кабель с коннектором 3.5 мм, длина кабеля - 6 метров. Для дистанционного использования микрофон можно подключить к радиопередатчику с соответствующим аудиовходом.

Для записи на смартфон переключатель питания следует перевести в положение OFF

Для записи на камеру, рекордер или ПК питание следует включить.

Микрофон работает от 1 батарейки типоразмера LR 44 (есть в комплекте).

Комплектация:

микрофон

ветрозащита

металлическая клипса на лацкан с держателем для микрофона

батарейка LR 44

переходник 3.5 - 6.3 мм

Технические характеристики:

Тип: электретный конденсаторный микрофон

Направленность: всенаправленный

Частотный диапазон: 65 Гц- 18 кГц

Чувствительность: -30 дБ +/-3 дБ / 0 дБ = 1V/Pa, 1кГц

Отношение Сигнал/шум 74 дБ

Выходное сопротивление: 1000 Ом или меньше

Вес микрофона: 2.5 г

Вес блока питания: 18 г

Производитель: Boya Audio Equipment, Китай.