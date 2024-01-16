Переходник позволяет подключать микрофоны с гарнитурным штекером 3.5 мм TRS к телефонам Apple без соответствующего входа. Благодаря чипу с сертификацией MFi переходник автоматически определяется системой. Длина кабеля 6 см (не считая разъемов).
Видео
Наш обзор
Технические характеристики товара могут отличаться от указанных на сайте, уточняйте технические характеристики товара на момент покупки и оплаты. Вся информация на сайте о товарах носит справочный характер и не является публичной офертой в соответствии с пунктом 2 статьи 437 ГК РФ. Убедительно просим Вас при покупке проверять наличие желаемых функций и характеристик.