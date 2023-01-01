Адаптер Boya BY-K8 с 3.5 мм TRS на Lightning (MFi)
Код товара : УТ-00071516
Артикул : 1747
1 990 ₽
Можно в рассрочку или кредит
Гарантия 1 год
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Описание
Переходник позволяет подключать микрофоны с гарнитурным штекером 3.5 мм TRS к телефонам Apple без соответствующего входа. Благодаря чипу с сертификацией MFi переходник автоматически определяется системой. Длина кабеля 6 см (не считая разъемов).