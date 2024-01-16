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Комплект микрофонов Boya BY-DM20: 2 петлички + адаптер USB / Lightning

  • BY-DM20: 2 петлички + адаптер USB / Lightning
  • BY-DM20: 2 петлички + адаптер USB / Lightning
  • BY-DM20: 2 петлички + адаптер USB / Lightning
  • BY-DM20: 2 петлички + адаптер USB / Lightning
  • BY-DM20: 2 петлички + адаптер USB / Lightning
  • BY-DM20: 2 петлички + адаптер USB / Lightning
  • BY-DM20: 2 петлички + адаптер USB / Lightning
  • BY-DM20: 2 петлички + адаптер USB / Lightning
  • BY-DM20: 2 петлички + адаптер USB / Lightning
  • BY-DM20: 2 петлички + адаптер USB / Lightning
  • BY-DM20: 2 петлички + адаптер USB / Lightning
  • BY-DM20: 2 петлички + адаптер USB / Lightning
  • BY-DM20: 2 петлички + адаптер USB / Lightning
  • BY-DM20: 2 петлички + адаптер USB / Lightning
  • BY-DM20: 2 петлички + адаптер USB / Lightning
Код товара:УТ-00039398
Артикул:1617

Товар не найден

Характеристики
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Описание
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Описание

Многофункциональный комплект для записи интервью, видеоблогов и так далее. Включает 2 петличных микрофона и аудиоадаптер с цифровым интерфейсом, который можно подключить к ПК и смартфонам (кабели USB A, USB C и Lightning – в комплекте). Звук с 2 микрофонов можно передавать раздельно, в формате стерео, или объединять в моно на оба канала. Уровень каждого микрофона регулируется отдельно. Гнездо для наушников 3.5 мм позволяет осуществлять мониторинг записи в режиме онлайн. Адаптер питается по USB от ПК или мобильного устройства, батарейки не требуются.