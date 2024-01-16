Комплект микрофонов Boya BY-DM20: 2 петлички + адаптер USB / Lightning
Код товара:УТ-00039398
Артикул:1617
Товар не найден
Характеристики
Число каналов2
ВЧ фильтрНет
Механизм акустического преобразованияконденсаторный
Разрешение (для микрофонов с АЦП)44.1 / 48 кГц, 16 / 24 бит
Регулировка уровня звука0 - 30 дБ
Комплектация2 петличных микрофона, 2 поролоновых ветрозащиты, 2 крепления на одежду, кабели USB-C / USB-C, USB-A / USB-C, USB-C / Lightning, клипса на ремень, чехол
Минимальная частотная характиристика, Гц45 Гц
Размерыдлина кабеля микрофонов: 2 метра, длина USB кабелей: 30 см
Питаниепо USB, от ПК или мобильного устройства
Максимальная частотная характиристика, Гц20 000 Гц
Направленностьвсенаправленный
ПодключениеUSB Type-C
НаправленностьВсенаправленный
ШтекерLightning, USB тип А, USB тип C
Запись звукаМоно + стерео
Тип микрофонаПетличный микрофон
Описание
Многофункциональный комплект для записи интервью, видеоблогов и так далее. Включает 2 петличных микрофона и аудиоадаптер с цифровым интерфейсом, который можно подключить к ПК и смартфонам (кабели USB A, USB C и Lightning – в комплекте). Звук с 2 микрофонов можно передавать раздельно, в формате стерео, или объединять в моно на оба канала. Уровень каждого микрофона регулируется отдельно. Гнездо для наушников 3.5 мм позволяет осуществлять мониторинг записи в режиме онлайн. Адаптер питается по USB от ПК или мобильного устройства, батарейки не требуются.