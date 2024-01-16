Многофункциональный комплект для записи интервью, видеоблогов и так далее. Включает 2 петличных микрофона и аудиоадаптер с цифровым интерфейсом, который можно подключить к ПК и смартфонам (кабели USB A, USB C и Lightning – в комплекте). Звук с 2 микрофонов можно передавать раздельно, в формате стерео, или объединять в моно на оба канала. Уровень каждого микрофона регулируется отдельно. Гнездо для наушников 3.5 мм позволяет осуществлять мониторинг записи в режиме онлайн. Адаптер питается по USB от ПК или мобильного устройства, батарейки не требуются.