Крепление Boya BY-C12 типа «башмак» для смартфонов
Код товара:УТ-00043046
Артикул:1632
Товар не найден
Характеристики
Тип микрофонаДержатель
Описание
Струбцинный кронштейн Boya BY-C12 предназначен для установки на ваш смартфон или планшет внешнего микрофона или компактного освещения. Крепление универсальное, типа «холодный башмак». Благодаря винтовому зажиму кронштейн адаптируется под телефоны различной толщины. Мягкие подушечки покрывают всю контактную часть, поэтому кронштейн не поцарапает ваш смартфон. Для высокой надежности кронштейн выполнен из алюминиевого сплава.