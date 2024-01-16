Крепление Boya BY-C12 типа «башмак» для смартфонов

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Код товара: УТ-00043046 Артикул: 1632 Код товара: УТ-00043046 Артикул: 1632 Тип микрофона Держатель Все характеристики Товар не найден Задать вопрос Характеристики Развернуть все Свернуть все Основные Тип микрофона Держатель Описание Струбцинный кронштейн Boya BY-C12 предназначен для установки на ваш смартфон или планшет внешнего микрофона или компактного освещения. Крепление универсальное, типа «холодный башмак». Благодаря винтовому зажиму кронштейн адаптируется под телефоны различной толщины. Мягкие подушечки покрывают всю контактную часть, поэтому кронштейн не поцарапает ваш смартфон. Для высокой надежности кронштейн выполнен из алюминиевого сплава. Видео Наш обзор

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