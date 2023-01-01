Меховая ветрозащита Boya BY-B05 для петличных микрофонов, 3 шт.
Код товара : УТ-00019411
Артикул : 1359
1 090 ₽
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Гарантия производителя 6 месяцев
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Характеристики
Описание
Boya BY-B05 – меховая ветрозащита для петличных микрофонов. Предназначена минимизировать шум ветра при использовании микрофона в ветреную погоду. Ее искусственный мех специально разработан так, чтобы минимизировать шум ветра, оставаясь при этом акустически прозрачным. Ветрозащита совместима с микрофонами Boya BY-M1, BY-LM10 и аналогичными микрофонами других производителей.
- Совместимость: BY-M1, BY-LM10, BY-GM10, BY-WM5, BY-WM6, BY-WM8
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