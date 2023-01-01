Boya BY-B05 – меховая ветрозащита для петличных микрофонов. Предназначена минимизировать шум ветра при использовании микрофона в ветреную погоду. Ее искусственный мех специально разработан так, чтобы минимизировать шум ветра, оставаясь при этом акустически прозрачным. Ветрозащита совместима с микрофонами Boya BY-M1, BY-LM10 и аналогичными микрофонами других производителей.