Меховая ветрозащита Boya BY-B05 для петличных микрофонов, 3 шт.

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Код товара: УТ-00019411 Артикул: 1359 Код товара: УТ-00019411 Артикул: 1359 Тип микрофона Ветрозащита Все характеристики Товар не найден Задать вопрос Характеристики Развернуть все Свернуть все Основные Тип микрофона Ветрозащита Описание Boya BY-B05 – меховая ветрозащита для петличных микрофонов. Предназначена минимизировать шум ветра при использовании микрофона в ветреную погоду. Ее искусственный мех специально разработан так, чтобы минимизировать шум ветра, оставаясь при этом акустически прозрачным. Ветрозащита совместима с микрофонами Boya BY-M1, BY-LM10 и аналогичными микрофонами других производителей. Совместимость: BY-M1, BY-LM10, BY-GM10, BY-WM5, BY-WM6, BY-WM8

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