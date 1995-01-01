Boya BOYAMINI 2 — самая лёгкая и компактная беспроводная микросистема весом всего 5 грамм. Её корпус из авиационного металла с вакуумным напылением доступен в чёрном и серебристом цветах. Технология BOYA Intelligence на базе ИИ, обученная на 700 000 образцов шума, динамически подавляет посторонние звуки: от ветра и стука клавиатуры до рёва самолётов. Двухрежимное шумоподавление (-15 дБ или -40 дБ) активируется одним нажатием. Частотный диапазон 20 Гц – 20 кГц и запись 24-бит/48 кГц обеспечивают студийное качество звука. Встроенный лимитер и резервная дорожка -12 дБ защищают от перегрузок. Низкочастотный фильтр и ветрозащита завершают профессиональный арсенал системы.