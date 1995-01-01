Беспроводная микрофонная система Boya BOYAMINI 2 — это ультракомпактное двухканальное решение весом всего 5 грамм с интеллектуальным шумоподавлением на базе ИИ. Микрофон обеспечивает профессиональное качество записи 24-бит/48 кГц и автоматически адаптируется к окружающим условиям, подавляя шумы до -40 дБ. Благодаря разъёму USB-C и защитной дорожке -12 dB эта система идеальна для блогеров и создателей контента.
Boya BOYAMINI 2 — самая лёгкая и компактная беспроводная микросистема весом всего 5 грамм. Её корпус из авиационного металла с вакуумным напылением доступен в чёрном и серебристом цветах. Технология BOYA Intelligence на базе ИИ, обученная на 700 000 образцов шума, динамически подавляет посторонние звуки: от ветра и стука клавиатуры до рёва самолётов. Двухрежимное шумоподавление (-15 дБ или -40 дБ) активируется одним нажатием. Частотный диапазон 20 Гц – 20 кГц и запись 24-бит/48 кГц обеспечивают студийное качество звука. Встроенный лимитер и резервная дорожка -12 дБ защищают от перегрузок. Низкочастотный фильтр и ветрозащита завершают профессиональный арсенал системы.
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