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Беспроводная система Boya Mini-12, 2.4 ГГц, TX+TX+RX+RX, USB-C, Lightning, кейс

  • Mini-12, 2.4 ГГц, TX+TX+RX+RX, USB-C, Lightning, кейс
  • Mini-12, 2.4 ГГц, TX+TX+RX+RX, USB-C, Lightning, кейс
  • Mini-12, 2.4 ГГц, TX+TX+RX+RX, USB-C, Lightning, кейс
  • Mini-12, 2.4 ГГц, TX+TX+RX+RX, USB-C, Lightning, кейс
  • Mini-12, 2.4 ГГц, TX+TX+RX+RX, USB-C, Lightning, кейс
  • Mini-12, 2.4 ГГц, TX+TX+RX+RX, USB-C, Lightning, кейс
  • Mini-12, 2.4 ГГц, TX+TX+RX+RX, USB-C, Lightning, кейс
  • Mini-12, 2.4 ГГц, TX+TX+RX+RX, USB-C, Lightning, кейс
  • Mini-12, 2.4 ГГц, TX+TX+RX+RX, USB-C, Lightning, кейс
  • Mini-12, 2.4 ГГц, TX+TX+RX+RX, USB-C, Lightning, кейс
  • Mini-12, 2.4 ГГц, TX+TX+RX+RX, USB-C, Lightning, кейс
  • Mini-12, 2.4 ГГц, TX+TX+RX+RX, USB-C, Lightning, кейс
  • Mini-12, 2.4 ГГц, TX+TX+RX+RX, USB-C, Lightning, кейс
  • Mini-12, 2.4 ГГц, TX+TX+RX+RX, USB-C, Lightning, кейс
  • Mini-12, 2.4 ГГц, TX+TX+RX+RX, USB-C, Lightning, кейс
  • Mini-12, 2.4 ГГц, TX+TX+RX+RX, USB-C, Lightning, кейс
  • Mini-12, 2.4 ГГц, TX+TX+RX+RX, USB-C, Lightning, кейс
  • Mini-12, 2.4 ГГц, TX+TX+RX+RX, USB-C, Lightning, кейс
  • Mini-12, 2.4 ГГц, TX+TX+RX+RX, USB-C, Lightning, кейс
  • Mini-12, 2.4 ГГц, TX+TX+RX+RX, USB-C, Lightning, кейс
  • Mini-12, 2.4 ГГц, TX+TX+RX+RX, USB-C, Lightning, кейс
Код товара:УТ-00081588
Артикул:1766

Товар не найден

Характеристики
Инструкции
Описание
Видео

Описание

Boya Mini-12 ультракомпактная портативная беспроводная микрофонная система 2.4 ГГц. Обеспечивает автоматическое повторное подключение и выборочное снижение чувствительности, что обеспечивает исключительную гибкость записи. Он использует определенные алгоритмы Al для изменения вашего голоса в режиме реального времени, чтобы обеспечить очень приятное прослушивание.

Благодаря простоте управления система совместима со смартфонами, планшетами, компьютерами и т. д. Boya Mini-12 идеально подходит для создания контента, прямых трансляций, мобильной журналистики и многого другого. Приемник Lightning iOS и приемник USB-C питаются от смартфона во время использования. Каждый передатчик обеспечивает до 6 часов записи на одном заряде. Кроме того, входящий в комплект чехол для зарядки позволяет заряжать передатчики в пути.

Характеристики:

  • Передатчик весом всего 5 г.
  • ️3-ступенчатая шумоподавление Al
  • ️Обеспечивает звук HD-качества
  • ️Беспроводное соединение - подключи и работай
  • ️Обеспечивает надежную дальность передачи до 100 м.
  • ️Воспроизведение через динамик устройства без отключения приемника.
  • ️Оснащен портативным чехлом для зарядки, позволяющим записывать до 30 часов.
  • ️Работает как с устройствами iOS (iPhones и iPad), так и с телефонами Android с портами Type-C.

Комплектация:

  • Зарядный кейс - 1 шт
  • Приемник Lightning - 1 шт
  • Приемник USB-C - 1 шт
  • Передатчик-микрофон - 2 шт
  • Поролоновая ветрозащита - 2 шт
  • Чехол - 1 шт
  • Кабель USB - 1 шт