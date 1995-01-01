Беспроводная система Boya Mini-12, 2.4 ГГц, TX+TX+RX+RX, USB-C, Lightning, кейс
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Описание
Boya Mini-12 ультракомпактная портативная беспроводная микрофонная система 2.4 ГГц. Обеспечивает автоматическое повторное подключение и выборочное снижение чувствительности, что обеспечивает исключительную гибкость записи. Он использует определенные алгоритмы Al для изменения вашего голоса в режиме реального времени, чтобы обеспечить очень приятное прослушивание.
Благодаря простоте управления система совместима со смартфонами, планшетами, компьютерами и т. д. Boya Mini-12 идеально подходит для создания контента, прямых трансляций, мобильной журналистики и многого другого. Приемник Lightning iOS и приемник USB-C питаются от смартфона во время использования. Каждый передатчик обеспечивает до 6 часов записи на одном заряде. Кроме того, входящий в комплект чехол для зарядки позволяет заряжать передатчики в пути.
Характеристики:
- Передатчик весом всего 5 г.
- ️3-ступенчатая шумоподавление Al
- ️Обеспечивает звук HD-качества
- ️Беспроводное соединение - подключи и работай
- ️Обеспечивает надежную дальность передачи до 100 м.
- ️Воспроизведение через динамик устройства без отключения приемника.
- ️Оснащен портативным чехлом для зарядки, позволяющим записывать до 30 часов.
- ️Работает как с устройствами iOS (iPhones и iPad), так и с телефонами Android с портами Type-C.
Комплектация:
- Зарядный кейс - 1 шт
- Приемник Lightning - 1 шт
- Приемник USB-C - 1 шт
- Передатчик-микрофон - 2 шт
- Поролоновая ветрозащита - 2 шт
- Чехол - 1 шт
- Кабель USB - 1 шт