Беспроводная микрофонная система BOYAMIC с двумя микрофонами-передатчиками, работающими на расстоянии до 300 метров (без радиопомех, при условии прямой линии видимости). Система работает как с фото- и видеокамерами, так и со смартфонами, планшетами, ноутбуками и ПК: возможно подключение как через аудиокабель 3.5мм TRS, так и через USB-C или Lightning коннекторы, который устанавливаются прямо на приемник. Более того, вы можете одновременно подключить приемник к двум разным устройствам (например, к камере и к телефону), и при этом у вас еще останется отдельное гнездо для наушников. Это позволит вам, к примеру, одновременно вести онлайн-трансляцию в социальные сети через телефон и записывать видео на камеру для дальнейшей обработки (монтажа, цветокоррекции).

Еще одной примечательной функцией является возможность записи во встроенную память микрофона, которая позволяет восстановить аудио при потере сигнала из-за сильных радио- или электромагнитных помех. Вы также можете использовать передатчик в качестве мини-диктофона, не подсоединяя его к приемнику. Встроенная запись – очень полезная и востребованная функция, которая ранее была доступна только в профессиональном сегменте. Качество дискретизации – 24 бита 48 кГц, стандарт Hi-Fi систем. 8 Гб встроенной памяти хватает приблизительно на 15 часов записи.

Передатчики очень небольшие, всего 47 х 29 х 13.5 мм. Их можно закрепить на одежде как с помощью встроенной клипсы, так и на магнит: в комплекте идет пара небольших, но сильных магнитов, с помощью которых микрофон можно легко закрепить на одежде без вырезов или лацканов – например, на футболках. Наконец, в комплект входит пара петличных микрофонов, которые пригодятся в случае, если вы хотите максимально скрыть, замаскировать микрофон, чтобы он не отвлекал на себя внимание зрителей. На передатчиках даже предусмотрен переключатель Mic / Line, что позволяет подключать к ним источники звука с линейным уровнем сигнала – например, музыкальные инструменты, гитарные усилители, микшерные пульты.

Система BOYAMIC может работать в 3 режимах: стерео (удобно для постобработки), моно (для вещания в прямом эфире) и моно с «безопасной дорожкой», звук на которую будет записываться с меньшим усилением. Это позволит избежать перегрузки, клиппинга аудио при случайных громких звуках, или если вы по ошибке установили слишком высокий уровень усиления. Стоит отметить достаточно небольшую задержку при передаче сигнала (latency): 25 мс. Иными словами, отставание звука от видео находится на уровне от 0.5 до 1 кадра.

Основное управление осуществляется через ресивер, для этого предусмотрен монохромный OLED экран, на который выводится основная информация, и 2 кнопки на боковой панели. На самих микрофонах также предусмотрено 3 кнопки: питания (короткое нажатие работает как Mute), кнопка цифрового шумоподавления и кнопка начала / остановки внутренней записи. Для большего удобства при настройке параметров систему по Bluetooth можно подключить к приложению на вашем телефоне.

Вся система компактно хранится в небольшом зарядном кейсе, встроенный аккумулятор которого позволяет перезарядить все компоненты до 1.5 раз. Аккумуляторов в самих передатчиках хватает приблизительно на 10 часов непрерывной работы в обычном режиме или до 6 часов работы с одновременной трансляцией и внутренней записью. Заряжать все компоненты можно и через USB-C гнезда – если вы случайно потеряете кейс, микрофонами по-прежнему можно будет пользоваться.

Микрофон Тип микрофона: беспроводная система Механизм акустического преобразования: конденсаторный Направленность: всенаправленный Капсюль: 6 мм Частотная характеристика: 20 Гц - 20 кГц Чувствительность: -32 дБ +/- 2 дБ Соотношение сигнал / шум: > 90 дБ Максимум звукового давления (SPL): 120 SPL Регулировка уровня: есть Разрешение (для микрофонов с АЦП): 24 бита 48 кГц Комплектация: см. описание Беспроводная система Тип передачи: цифровая передача с GFSK модуляцией Рабочая частота: 2.4 ГГц Число каналов: 2 Дальность действия: 300 м (без помех, в условиях прямой линии видимости) Максимальная задержка: 25 мс Передатчик Антенна: встроенная Искажение (дисторсия): < 0.07% Входы: аудио: 3.5 мм микрофонный / линейный, питание: USB-C Питание: встроенный литий-ионный аккумулятор 220 мАч Время работы: 10 часов без внутренней записи, 6 часов с внутренней записью Размеры: 47 х 29 х 13.5 мм Вес: 24 г Приемник Антенна: встроенная Искажение (дисторсия): < 0.07% Выходы: 3.5 мм микрофонный + 3.5 мм на наушники + коннекторы USB-C и Lightning (MFi) Питание: встроенный литий-ионный аккумулятор 300 мАч Время работы: 11 часов Размеры: 46 х 34 х 19 мм Вес: 29 г Страна производства Страна производства: Китай

Комплектация