Ударопрочный пыле- и водонепроницаемый кейс из инженерного пластика (полипропилен) с наполнителем из поролона. Упругий пластик с легкостью выдерживает высокие ударные нагрузки, а также сдавливание большим весом. Кейс сохраняет герметичность при кратковременных погружениях на глубину до 1 метра (сертификация IP67), при этом он обладает положительной плавучестью, то есть не тонет при падении в воду. Наличие пары роликовых колес и складной телескопической ручки облегчает перевозку тяжелой техники. При этом нужно заметить, что ручка и колеса вместе со своими креплениями целиком находятся снаружи и не скрадывают полезный объем.

Наполнение: верхняя крышка – плоский поролоновый мат, нижняя часть – 1 сплошной слой поролона (на дно) и 4 слоя нарезанного мелкими кубиками поролона. Вам остается только выщипать ячейки под размер вашей фототехники (сохраните извлеченные кубики на случай, если потребуется реорганизация внутреннего пространства).

Что поместится? Модель WRT-28 – это самый крупный кейс в линейке Bolla. Большая глубина позволяет перевозить в нем профессиональные видеокамеры или сборки (риги) из фотоаппаратов в клетках с дополнительным навесным оборудованием, чтобы не собирать их по приезду. Также может использоваться для больших наборов оптики или осветительного оборудования (моноблоки, светодиодные панели).

Предусмотрены проушины для установки навесного замка или крепления тросом. Также имеется клапан для сброса давления, его необходимо открывать при авиаперевозках и при подъеме в горы – для выравнивания давления воздуха.

Кейсы Bolla – отличный выбор для фотографов, видеооператоров, блогеров, и всех остальных, беспокоящихся за сохранность своей дорогостоящей техники. Они надежно защищают фотооборудование даже в самых экстремальных погодных условиях и легко переносят грубое обращение при сдаче камеры в багаж. Компания Bolla, основанная в 1994 году, специализируется на производстве защитных кейсов для фототехники, дорожных чемоданов, боксов для инструментов и тому подобной продукции. Собственные производственные линии позволяют ей достигать оптимального соотношения цены и качества.