Bolla WR-17 – противоударный герметичный кейс, сертифицированный по классу защиты IP67 (полная пыленепроницаемость, кратковременные погружения в воду на глубину до 1 м). Выполнен из полипропилена – упругого полимера, который хорошо выдерживает ударные нагрузки при падениях, а также сопротивляется сдавливанию: на такой кейс можно безопасно вставать, несколько кейсов можно штабелировать друг на друга. По размерам данный кейс отлично подходит для профессионального набора фототехники: 1-2 камеры и 3-5 объективов среднего размера (16-35/2.8, 24-70/2.8, 85/1.4 и т.д.)

Внутреннее пространство заполнено мягким поролоном: в крышке он монолитный, волнистый, а в нижней части – мелкоячеистый, выщипывается под размеры вашей техники. Кейс может использоваться не только с фототехникой, но и различными высокоточными приборами, требующими бережной транспортировки.

Кейс запирается на 2 полимерные защелки, предусмотрены проушины для навесных или тросовых замков, есть клапан для выравнивания давления. Дли транспортировки кейс оснащен прочной пластиковой ручкой.

Компания Bolla (TKC Technology) ведет историю с 1994 года, у нее есть собственный завод в городе Хойчжоу, провинция Гуандун. Компания специализируется на выпуске защитных кейсов для инструмента, фото- и видеотехники, медицинского оборудования, оружия. Кейсы выпускаются как под собственным брендом, так и в виде OEM решений.

Характеристики