Ударопрочный пыле- и водонепроницаемый кейс из инженерного пластика (полипропилен) с наполнителем из поролона. Упругий пластик с легкостью выдерживает высокие ударные нагрузки, а также сдавливание большим весом. Кейс сохраняет герметичность при кратковременных погружениях на глубину до 1 метра (сертификация IP67), при этом он обладает положительной плавучестью, то есть не тонет при падении в воду.

Наполнение: верхняя крышка – волнистый поролон, нижняя часть – 1 сплошной вспененный мат (на дно) и 2 слоя нарезанного мелкими кубиками поролона, вам остается только выщипать ячейки под размер вашей фототехники (сохраните извлеченные кубики на случай, если потребуется реорганизация внутреннего пространства).

Что поместится? Модель WR-13 – это кейс среднего размера, который хорошо подойдет для зеркальных и беззеркальных камер, как полнокадровых, так и APS-C формата, для профессиональных объективов, наблюдательной оптики, компактных видеокамер, вспышек и так далее. Также может использоваться для транспортировки высокоточного измерительного оборудования.

Предусмотрены проушины для установки навесного замка или крепления тросом. Также имеется клапан для сброса давления, его необходимо открывать при авиаперевозках и при подъеме в горы – для выравнивания давления воздуха.

Кейсы Bolla – отличный выбор для фотографов, видеооператоров, блогеров, и всех остальных, беспокоящихся за сохранность своей дорогостоящей техники. Они надежно защищают фотооборудование даже в самых экстремальных погодных условиях и легко переносят грубое обращение при сдаче камеры в багаж. Компания Bolla, основанная в 1994 году, специализируется на производстве защитных кейсов для фототехники, дорожных чемоданов, боксов для инструментов и тому подобной продукции. Собственные производственные линии позволяют ей достигать оптимального соотношения цены и качества.