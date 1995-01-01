Защитный кейс для фототехники, электроники, оптики и другого ценного оборудования. Ударопрочный, пыле- и водонепроницаемый, из мягкого инженерного пластика (полипропилен), который с легкостью выдерживает высокие ударные нагрузки и сдавливание большим весом. Кейс сохраняет герметичность при кратковременных погружениях на глубину до 1 метра (сертификация IP67), то есть не тонет при падении в воду.

Наполнение: верхняя крышка – волнистый поролон, нижняя часть – волнистый поролон и 2 слоя нарезанного мелкими кубиками поролона, вам остается только выщипать ячейки под размер вашей фототехники (сохраните извлеченные кубики на случай, если потребуется реорганизация внутреннего пространства).

Что поместится? Модель WR-12 – это достаточно небольшой кейс, который хорошо подойдет для компактных фотоаппаратов, беззеркальных камер формата APS-C и Micro 4/3, компактных видеокамер, небольших объективов, вспышек. Также может использоваться для транспортировки высокоточного измерительного оборудования (экспонометры, дальномеры).

Предусмотрены проушины для установки навесного замка или крепления тросом. Также имеется клапан для сброса давления, его необходимо открывать при авиаперевозках и при подъеме в горы – для выравнивания давления воздуха.

Кейсы Bolla – отличный выбор для фотографов, видеооператоров, блогеров, и всех остальных, беспокоящихся за сохранность своей дорогостоящей техники. Они надежно защищают фотооборудование даже в самых экстремальных погодных условиях и легко переносят грубое обращение при сдаче камеры в багаж. Компания Bolla, основанная в 1994 году, специализируется на производстве защитных кейсов для фототехники, дорожных чемоданов, боксов для инструментов и тому подобной продукции. Собственные производственные линии позволяют ей достигать оптимального соотношения цены и качества.