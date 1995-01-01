Защитный кейс для фототехники, электроники, оптики и другого ценного оборудования. Ударопрочный, пыле- и водонепроницаемый, из мягкого инженерного пластика (полипропилен), который с легкостью выдерживает высокие ударные нагрузки и сдавливание большим весом. Кейс сохраняет герметичность при кратковременных погружениях на глубину до 1 метра (сертификация IP67), то есть не тонет при падении в воду.

Наполнение: верхняя крышка – волнистый поролон, нижняя часть – волнистый поролон и 1 слой нарезанного мелкими кубиками поролона, вам остается только выщипать ячейки под размер вашей фототехники (сохраните извлеченные кубики на случай, если потребуется реорганизация внутреннего пространства)

Что поместится? Модель WR-07 – это небольшой кейс, который можно использовать с компактными камерами (Canon серии Powershot G, Ricoh серии GR, Sony серии RX100, Fujifilm серии X100 и так далее), экшн-камерами типа GoPro Hero, DJI Osmo, Insta360, измерительными приборами (например, с экспонометрами или дальномерами), микрофонами, аудиорекордерами и другим высокоточным оборудованием.

Предусмотрены проушины для установки навесного замка или крепления тросом. Также имеется клапан для сброса давления, его необходимо открывать при авиаперевозках и при подъеме в горы – для выравнивания давления воздуха.

Кейсы Bolla – отличный выбор для фотографов, отправляющихся на съемку в экстремальные условия, блогеров и видеографов, использующих несколько экшн-камер, а также для всех, беспокоящихся за сохранность своей дорогостоящей техники при перевозках. Компания Bolla, основанная в 1994 году, специализируется на производстве защитных кейсов для фототехники, дорожных чемоданов, боксов для инструментов и тому подобной продукции. Собственные производственные линии позволяют ей достигать оптимального соотношения цены и качества.