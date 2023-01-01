Штатив Benro Tortoise TTOR34C, цанговые замки, карбон
Код товара : УТ-00052124
Артикул : TTOR34C
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Характеристики
Характеристики
Материал
карбон/алюминий
Максимальная нагрузка
20 кг
Минимальная высота
10,5 см
Физические характеристики
Вес
2,4 кг
Описание
Компактный, легкий, но мощный штатив Benro Tortoise разработан для активных фотографов и видеографов, которые снимают буквально на ходу. Высокая допустимая нагрузка позволяет использовать различные камеры и большой парк оптики.
Отсутствие центральной колонны позволило добиться идеального баланса между надежностью и легкостью. Камере не страшны нежелательные сотрясения, которые могу возникнуть при выдвинутой центральной колонне. Это особенно важно при съемке видеоконтента. В сложенном виде диаметр штатива составляет всего 8 см, что делает его чрезвычайно компактным и удобным для транспортировки хранения в рюкзаке и позволяет комфортно передвигаться по городу и путешествовать.
При необходимости, для увеличения высоты штатива, вы можете использовать телескопическую двухсекционную колонну Benro CSC32, которая приобретается дополнительно.
Эргономичные цанговые замки секций ножек позволяют за секунды собрать и разобрать штатив.
Углы ног регулируются в трех независимых положениях. Регулировка угла наклона ног еще никогда не была проще. Нажмите эргономичный селектор, установите ножку в нужном положении и нажмите кнопку блокировки. Готово!
Усиленный магниевый хаб обеспечивает максимальную стабильность штатива. Установочный винт 3/8 дюйма, одним нажатием винт отпускается и открывает винт ¼ дюйма. Таким образом, на штатив вы можете установить любую голову. Для установки дополнительного оборудования (свет, монитор, микрофон и т.п.), на хабе имеются три разъема ¼ дюйма.
Конструкция штатива позволяет вести съемку практически с уровня земли, не переворачивая камеру.
Трехступенчатые адаптируемые резиновые опоры улучшают устойчивость штатива на всех скользких поверхностях, а комплектные металлические шипы надежную фиксацию на мягком грунте.
Крючок для подвески дополнительного груза обеспечивает дополнительную устойчивость.