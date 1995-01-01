Ключевые особенности:

Плавные движения камеры

Диапазон регулировки высоты 41-145 см

Легкий вес 1,48 кг

Безопасная нагрузка 2,5 кг

Тонкий в сложенной виде

Цанговые замки с защитой от влаги и пыли

Адаптируемые резиновые опоры – надежная установка на любой поверхности

3 угла наклона ног

Тонкий и прочный алюминиевый штатив Benro Slim TSL08AS2CSH с компактной видеоголовкой для оператора, работающего в ограниченном пространстве и в условиях постоянного движения. Подходит для системных и компактных зеркальных камер со стандартным набором оптики.

В штативе используется специальный сплав алюминия и магния. За счет этого удалось уменьшить диаметр ног штатива без ущерба для прочности. Литой хаб (крестовина) придает штативу дополнительную устойчивость. На хабе под пластиковой заглушкой расположена резьба 3/8" для установки различного оборудования (свет, микрофон, монитор и т.п.) без использования дополнительных опор. Дополнительную высоту обеспечивает центральная колонна. Металлический замок жестко фиксирует колонну и сводит к минимуму возможные вибрации. Для устранения прокручивания колонны при панорамировании по всей длине колонны имеется фиксирующее углубление. При необходимости колонну можно перевернуть и установить камерой вниз для макросъемки или съемки с уровня земли. Утопленный подпружиненный крючок позволяет подвешивать груз для повышения устойчивости штатива, когда в этом есть необходимость.

Эргономичные цанговые замки из анодированного алюминия с рифленой текстурированной поверхностью удобны в работе при любых погодных условиях и обеспечивают удобный хват. Достаточно четверти оборота и ноги штатива надежно зафиксированы. Замки защищены от попадания пыли. Углы ног регулируются в трех независимых положениях: идеальное решение для съемок на неровных поверхностях и в тесных помещениях. Адаптируемые резиновые опоры улучшают устойчивость штатива на любых поверхностях. Пузырьковый уровень поможет точно выровнять линию горизонта.

Компактная и легкая видеоголовка c гидравлической компенсацией разработана для решения различных задач, с которыми ежедневно сталкиваются видеооператоры. Несмотря на свои скромные размеры, видеоголовка выдерживает нагрузку до 2.5 кг, то есть подходит для системных и компактных зеркальных камер. Гидравлические картриджи обеспечивают плавные и полностью контролируемые движения камеры. Удлиненная съемная площадка поможет идеально сбалансировать вашу камеру в зависимости от используемого объектива и дополнительных аксессуаров. Защитная функция блокировки площадки предотвращает падение камеры. Винт для установки камеры стандартный: 1/4"-20. На головке имеются независимые фиксаторы наклона и панорамирования, диапазон наклона: +90° / -75°, диапазон панорамирования: 360°. Плоское основание позволяет установить головку на различные опоры – штативы, моноподы, слайдеры, краны и другие держатели. Эргономичная ручка панорамирования с резиновой накладкой оснащена храповым механизмом, который обеспечивает надежную фиксацию и позволяет регулировать наклон рукоятки относительно головки.

Комплектуется чехлом для транспортировки и хранения.