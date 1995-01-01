Ключевые особенности:

Компактная шаровая головка для фотосъемки

Диапазон регулировки высоты 40-146.4 см

Легкий вес 1.2 кг

Безопасная нагрузка 4 кг

Тонкий в сложенной виде

Цанговые замки с защитой от влаги и пыли

Адаптируемые резиновые опоры – надежная установка на любой поверхности

Площадка Arca-Swiss style - быстрая установка камеры и надежная фиксация.

3 угла наклона ног

Тонкий и прочный алюминиевый штатив Benro Slim TSL08AN00 с компактной шаровой головкой для путешествующих фотографов. Подходит для системных и компактных зеркальных камер со стандартным набором оптики. Компактная и легкая шаровая головка управляется одной ручкой.

В штативе используется специальный сплав алюминия и магния. За счет этого удалось уменьшить диаметр ног штатива без ущерба для прочности. Литой хаб (крестовина) придает штативу дополнительную устойчивость. На хабе под пластиковой заглушкой расположена резьба 3/8 дюйма для установки различного оборудования (свет, микрофон, монитор и т.п.) без использования дополнительных опор. Дополнительную высоту обеспечивает центральная колонна. Металлический замок жестко фиксирует колонну и сводит к минимуму возможные вибрации. Для устранения прокручивания колонны при панорамировании по всей длине колонны имеется фиксирующее углубление. При необходимости колонну можно перевернуть и установить камерой вниз для макросъемки или съемки с уровня земли. Утопленный подпружиненный крючок позволяет подвешивать груз для повышения устойчивости штатива, когда в этом есть необходимость.

Эргономичные цанговые замки из анодированного алюминия с рифленой текстурированной поверхность удобны в работе при любых погодных условиях и обеспечивают удобный хват. Достаточно четверти оборота и ноги штатива надежно зафиксированы. Замки защищены от попадания пыли. Углы ног регулируются в трех независимых положениях: идеальное решение для съемок на неровных поверхностях и в тесных помещениях. Пузырьковый уровень, расположенный на хабе, поможет точно выровнять линию горизонта. Адаптируемые резиновые опоры улучшают устойчивость штатива на любых поверхностях.

Быстросъемная штативная площадка Benro PU30 совместимая с Arca-Swiss обеспечивает быструю и надежную установку фотоаппарата. Функция двойной блокировки съемной площадки исключает падение камеры. Под площадкой расположен пузырьковый уровень. Предусмотрена возможность быстрого перехода из панорамной ориентации в портретную и панорамирование на 360 градусов. Цифровая шкала на оси панорамирования.

Комплектуется чехлом для транспортировки и хранения.