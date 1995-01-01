Штатив Benro Slim Tripod Kit, c шаровой головой (TSL08AN00)
Код товара:УТ-00068737
Артикул:TSL08AN00
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Характеристики
Максимальная высота, см147
Безопасная нагрузка, кг4
Длина в сложенном виде, см51
Вес, г1200
Комплектация штативаС головкой
Головкашаровая, съемная, диаметр основания: 40 мм, резьба в основании: 3/8"
Пузырьковый уровеньесть
Количество секций4
Быстросъемная площадкаPU30, Arca Swiss совместимая
Диаметр ног21.8, 18.4, 15, 12 мм
Максимальная нагрузка4 кг
Минимальная высота40 см
Максимальная высота146.4 см
Высота со сложенной центральной штангой122 см
Длина в сложенном положении51 см
Наклон центральной штанги
Материалалюминиевый сплав
Страна производстваКитай
Вес1.2 кг
Описание
Ключевые особенности:
- Компактная шаровая головка для фотосъемки
- Диапазон регулировки высоты 40-146.4 см
- Легкий вес 1.2 кг
- Безопасная нагрузка 4 кг
- Тонкий в сложенной виде
- Цанговые замки с защитой от влаги и пыли
- Адаптируемые резиновые опоры – надежная установка на любой поверхности
- Площадка Arca-Swiss style - быстрая установка камеры и надежная фиксация.
- 3 угла наклона ног
Тонкий и прочный алюминиевый штатив Benro Slim TSL08AN00 с компактной шаровой головкой для путешествующих фотографов. Подходит для системных и компактных зеркальных камер со стандартным набором оптики. Компактная и легкая шаровая головка управляется одной ручкой.
В штативе используется специальный сплав алюминия и магния. За счет этого удалось уменьшить диаметр ног штатива без ущерба для прочности. Литой хаб (крестовина) придает штативу дополнительную устойчивость. На хабе под пластиковой заглушкой расположена резьба 3/8 дюйма для установки различного оборудования (свет, микрофон, монитор и т.п.) без использования дополнительных опор. Дополнительную высоту обеспечивает центральная колонна. Металлический замок жестко фиксирует колонну и сводит к минимуму возможные вибрации. Для устранения прокручивания колонны при панорамировании по всей длине колонны имеется фиксирующее углубление. При необходимости колонну можно перевернуть и установить камерой вниз для макросъемки или съемки с уровня земли. Утопленный подпружиненный крючок позволяет подвешивать груз для повышения устойчивости штатива, когда в этом есть необходимость.
Эргономичные цанговые замки из анодированного алюминия с рифленой текстурированной поверхность удобны в работе при любых погодных условиях и обеспечивают удобный хват. Достаточно четверти оборота и ноги штатива надежно зафиксированы. Замки защищены от попадания пыли. Углы ног регулируются в трех независимых положениях: идеальное решение для съемок на неровных поверхностях и в тесных помещениях. Пузырьковый уровень, расположенный на хабе, поможет точно выровнять линию горизонта. Адаптируемые резиновые опоры улучшают устойчивость штатива на любых поверхностях.
Быстросъемная штативная площадка Benro PU30 совместимая с Arca-Swiss обеспечивает быструю и надежную установку фотоаппарата. Функция двойной блокировки съемной площадки исключает падение камеры. Под площадкой расположен пузырьковый уровень. Предусмотрена возможность быстрого перехода из панорамной ориентации в портретную и панорамирование на 360 градусов. Цифровая шкала на оси панорамирования.
Комплектуется чехлом для транспортировки и хранения.