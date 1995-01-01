Штативы Benro Mach3 – это серия профессиональных штативов, сочетающих классический дизайн, функциональность, передовые технологии и высококлассные материалы. Идеально подходят для работы в студии и на природе. Разработаны для фотографов, которым нужен надежный и прочный штатив, способный выдержать тяжелое оборудование - зеркальные камеры, фотоаппараты среднего формата, длиннофокусные объективы.

В штативе используется специальный сплав алюминия и магния. За счет этого удалось уменьшить вес штатива, увеличить его прочность, коррозийную стойкость и усталостную прочность (свойство материала не разрушаться с течением времени под действием рабочих нагрузок). Крестовина изготовлена из магниевого сплава, увеличенный размер крестовины придает штативу дополнительную прочность и устойчивость. На крестовине имеется резьба для установки различного оборудования (свет, микрофон, монитор и т.п.).

Эргономичные цанговые замки с рифленой текстурированной поверхность удобны в работе при любых погодных условиях и обеспечивают удобный хват. Защищены от попадания пыли. В центральной колонне расположен утопленный подпружиненный крючок, который позволяет подвешивать груз для повышения устойчивости штатива, когда в этом есть необходимость (например, при сильном ветре). Для съемки с уровня земли, штатив комплектуется короткой центральной колонной.

Пузырьковый уровень поможет точно выровнять линию горизонта. Углы ног регулируются в трех независимых положениях, что позволяет установить штатив на любой неровной поверхности. Для удобства использования штатива в холодную погоду на ноге имеется накладка из пеноматериала. Конусовидные резиновые опоры улучшают устойчивость штатива на скользких поверхностях, а стальные шипы из нержавеющей стали (в комплекте) – надежную фиксацию на мягком и сыпучем грунте.

Комплектуется плотным чехлом с ручками для переноски в руке и съемным ремнем с удобной накладкой для переноски на плече. Для защиты штатива от потертостей предусмотрен дополнительный тонкий чехол