Описание

Алюминиевый штатив профессионального уровня. Прочная крестовина из магниевого сплава и большой диаметр ног обеспечивают высокую безопасную нагрузку: до 16 кг.

Замки ног цанговые: более компактные, чем клипсовые. Замки оснащены фирменной защитой от попадания пыли и грязи. Металлический крюк позволяет утяжелять штатив балластом для увеличения устойчивости. В комплекте идет короткий адаптер центральной колонны, который позволяет снимать с низкого ракурса, практически от уровня земли. Также в комплекте чехол для транспортировки и 2 варианта наконечников для ножек: резиновые для твердых покрытий и стальные шипы для открытого грунта, снега и льда.