Штатив Benro Mach3 TMA37AL
Код товара : УТ-00054339
Артикул : TMA37AL
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Гарантия производителя 5 лет
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Характеристики
Характеристики
Головка
нет в комплекте, диаметр площадки: 68 мм, винт 3/8"-16
Материал
алюминий, магниевый сплав
Углы наклона ног
3 угла наклона
Высота со сложенной центральной штангой, см
149.5
Максимальная нагрузка
16 кг
Длина в сложенном положении
68 см
Диаметр ног
32.4, 28.6, 25.2 мм
Физические характеристики
Вес
2.36 кг
Вес (брутто), г
0.500
Описание
Алюминиевый штатив профессионального уровня. Прочная крестовина из магниевого сплава и большой диаметр ног обеспечивают высокую безопасную нагрузку: до 16 кг.
Замки ног цанговые: более компактные, чем клипсовые. Замки оснащены фирменной защитой от попадания пыли и грязи. Металлический крюк позволяет утяжелять штатив балластом для увеличения устойчивости. В комплекте идет короткий адаптер центральной колонны, который позволяет снимать с низкого ракурса, практически от уровня земли. Также в комплекте чехол для транспортировки и 2 варианта наконечников для ножек: резиновые для твердых покрытий и стальные шипы для открытого грунта, снега и льда.