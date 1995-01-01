Штатив Benro Mach3 TMA37AL
Код товара:УТ-00054339
Артикул:TMA37AL*
Товар не найден
Характеристики
Максимальная высота, см179
Безопасная нагрузка, кг16
Длина в сложенном виде, см68
Вес, г2360
Комплектация штативаБез головки
Головканет в комплекте, диаметр площадки: 68 мм, винт 3/8"-16
Пузырьковый уровеньесть
Количество секций3
Диаметр ног32.4, 28.6, 25.2 мм
Углы наклона ног3 угла наклона
Максимальная нагрузка16 кг
Минимальная высота41 см
Максимальная высота179 см
Высота со сложенной центральной штангой149.5 см
Длина в сложенном положении68 см
Материалалюминий, магниевый сплав
Страна производстваКитай
Вес2.36 кг
Описание
Алюминиевый штатив профессионального уровня. Прочная крестовина из магниевого сплава и большой диаметр ног обеспечивают высокую безопасную нагрузку: до 16 кг.
Замки ног цанговые: более компактные, чем клипсовые. Замки оснащены фирменной защитой от попадания пыли и грязи. Металлический крюк позволяет утяжелять штатив балластом для увеличения устойчивости. В комплекте идет короткий адаптер центральной колонны, который позволяет снимать с низкого ракурса, практически от уровня земли. Также в комплекте чехол для транспортировки и 2 варианта наконечников для ножек: резиновые для твердых покрытий и стальные шипы для открытого грунта, снега и льда.