Алюминиевый штатив профессионального уровня. Прочная крестовина из магниевого сплава и большой диаметр ног обеспечивают высокую безопасную нагрузку: до 14 кг.

Одна из ножек отворачивается и соединяется с центральной колонной, трансформируясь в монопод: удобно, когда вам не нужно брать на съемку целый штатив, или когда вам необходимо получить дополнительный вынос. Например, для съемки над головами или с другого, обычно недоступного ракурса.

Замки ног цанговые: более компактные, чем клипсовые. Замки оснащены фирменной защитой от попадания пыли и грязи. На крестовине имеется резьба для установки различного оборудования с помощью дополнительных кронштейнов (свет, микрофон, монитор и т.п.). Металлический крюк позволяет утяжелять штатив балластом для увеличения устойчивости. В комплекте идет короткий адаптер центральной колонны, который позволяет снимать с низкого ракурса, практически от уровня земли. Также в комплекте чехол для транспортировки и 2 варианта наконечников для ножек: резиновые для твердых покрытий и стальные шипы для открытого грунта, снега и льда.

В комплекте идет головка с тремя степенями свободы Benro HD2A, чья безопасная нагрузка меньше: 8 кг. Тем не менее, этого с запасом хватает для абсолютного большинства камер, включая модели среднего формата. 3D головки хороши для съемки в студии: они тяжелее и габаритнее по сравнению с шаровыми, но обеспечивают большую точность позиционирования камеры. 3 пузырьковых уровня позволяют точно выровнять камеру по горизонту как в горизонтальном, так и в вертикальном положении. Головка совместима с площадками Arca Swiss, что позволяет использовать ее с широким диапазоном альтернативных пластин, включая длинные (для лучшей балансировки с тяжелыми объективами), L-образные (для вертикальной съемки) и так далее.