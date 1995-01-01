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Штатив Benro Mach3 TMA28A

  • Mach3 TMA28A
  • Mach3 TMA28A
  • Mach3 TMA28A
  • Mach3 TMA28A
  • Mach3 TMA28A
  • Mach3 TMA28A
  • Mach3 TMA28A
  • Mach3 TMA28A
  • Mach3 TMA28A
  • Mach3 TMA28A
  • Mach3 TMA28A
  • Mach3 TMA28A
  • Mach3 TMA28A
  • Mach3 TMA28A
  • Mach3 TMA28A
  • Mach3 TMA28A
  • Mach3 TMA28A
  • Mach3 TMA28A
  • Mach3 TMA28A
  • Mach3 TMA28A
  • Mach3 TMA28A
  • Mach3 TMA28A
  • Mach3 TMA28A
Код товара:УТ-00054336
Артикул:TMA28A

Товар не найден

Характеристики
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Описание
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Описание

Алюминиевый штатив профессионального уровня. Прочная крестовина из магниевого сплава и большой диаметр ног обеспечивают высокую безопасную нагрузку: до 14 кг.

Одна из ножек отворачивается и соединяется с центральной колонной, трансформируясь в монопод: удобно, когда вам не нужно брать на съемку целый штатив, или когда вам необходимо получить дополнительный вынос. Например, для съемки над головами или с другого, обычно недоступного ракурса.

Замки ног цанговые: более компактные, чем клипсовые. Замки оснащены фирменной защитой от попадания пыли и грязи. На крестовине имеется резьба для установки различного оборудования с помощью дополнительных кронштейнов (свет, микрофон, монитор и т.п.). Металлический крюк позволяет утяжелять штатив балластом для увеличения устойчивости. В комплекте идет короткий адаптер центральной колонны, который позволяет снимать с низкого ракурса, практически от уровня земли. Также в комплекте чехол для транспортировки и 2 варианта наконечников для ножек: резиновые для твердых покрытий и стальные шипы для открытого грунта, снега и льда.