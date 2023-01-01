Штатив Benro Mach3 TMA28A
Код товара : УТ-00054336
Артикул : TMA28A
Можно в рассрочку или кредит
Гарантия производителя 5 лет
Цены в наших розничных магазинах могут отличаться от цен, указанных на сайте интернет-магазина yarkiy.ru
Доставка курьером бесплатно от 5 000₽
Характеристики
Характеристики
Головка
нет в комплекте, диаметр площадки: 56 мм, винт 3/8"-16
Материал
алюминий, магниевый сплав
Углы наклона ног
3 угла наклона
Пузырьковый уровень
На крестовине
Высота со сложенной центральной штангой, см
135.5
Максимальная нагрузка
14 кг
Длина в сложенном положении
52.5 см
Диаметр ног
28.6, 25.2, 21.8, 18.4 мм
Физические характеристики
Вес
1.8 кг
Вес (брутто), г
0.500
Описание
Алюминиевый штатив профессионального уровня. Прочная крестовина из магниевого сплава и большой диаметр ног обеспечивают высокую безопасную нагрузку: до 14 кг.
Одна из ножек отворачивается и соединяется с центральной колонной, трансформируясь в монопод: удобно, когда вам не нужно брать на съемку целый штатив, или когда вам необходимо получить дополнительный вынос. Например, для съемки над головами или с другого, обычно недоступного ракурса.
Замки ног цанговые: более компактные, чем клипсовые. Замки оснащены фирменной защитой от попадания пыли и грязи. На крестовине имеется резьба для установки различного оборудования с помощью дополнительных кронштейнов (свет, микрофон, монитор и т.п.). Металлический крюк позволяет утяжелять штатив балластом для увеличения устойчивости. В комплекте идет короткий адаптер центральной колонны, который позволяет снимать с низкого ракурса, практически от уровня земли. Также в комплекте чехол для транспортировки и 2 варианта наконечников для ножек: резиновые для твердых покрытий и стальные шипы для открытого грунта, снега и льда.