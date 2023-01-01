Штатив Benro Mach3 TMA27C, трансформер, карбоновый
Код товара : УТ-00057013
Артикул : TMA27C
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Характеристики
Характеристики
Головка
нет в комплекте, диаметр площадки: 56 мм, винт 3/8"-16 и 1/4"-20
Материал
карбон, магниевый сплав
Углы наклона ног
3 угла наклона
Высота со сложенной центральной штангой, см
135
Максимальная нагрузка
14 кг
Длина в сложенном положении
53 см
Диаметр ног
18.4, 21.8, 25.2, 28.6 мм
Физические характеристики
Вес
1.54 кг
Описание
Штативы Benro Mach3 – это серия традиционных штативов, сочетающих классический дизайн, функциональность, передовые технологии и высококлассные материалы. Разработаны для фотографов, которым нужен надежный и прочный штатив, способный выдержать тяжелое оборудование – зеркальные камеры профессионального уровня с длиннофокусной оптикой.
В штативе используется карбон 9Х. За счет этого удалось добиться максимальной жесткости штатива при минимально возможном весе. Хаб (крестовина) изготовлен из магниевого сплава и покрыт высокотемпературной порошковой краской. Данное покрытие полностью исключает коррозию метала при любых погодных условиях, сводит к минимуму царапины и сколы при небрежной эксплуатации и транспортировке. Увеличенный размер крестовины придает штативу дополнительную прочность и устойчивость, на ней также имеется резьба для установки различного оборудования (свет, микрофон, монитор и т.п.).
Эргономичные цанговые замки с рифленой текстурированной поверхность удобны в работе при любых погодных условиях и обеспечивают удобный хват. Замки защищены от попадания пыли. Для устранения прокручивания колонны при панорамировании, по всей длине колонны имеется фиксирующее углубление. При необходимости колонну можно перевернуть и установить камерой вниз. Утопленный подпружиненный крючок позволяет подвешивать груз для повышения устойчивости штатива. Для съемки с уровня земли штатив комплектуется короткой центральной колонной.
Для дополнительных возможностей съемки предусмотрена легкая трансформация штатива в монопод. Отсоедините центральную колонну и одну ногу штатива, затем соедините их между собой – монопод готов.
Углы ног регулируются в трех независимых положениях, что позволяет установить штатив на любой неровной поверхности. Пузырьковый уровень поможет точно выровнять линию горизонта. Для удобства использования штатива в холодное время года на ноге имеется согревающая накладка из пеноматериала. Конусовидные резиновые опоры улучшают устойчивость штатива на скользких поверхностях, а комплектные шипы из нержавеющей стали надежную фиксацию на мягком и сыпучем грунте.
Комплектуется плотным чехлом-сумкой с ручками и съемным плечевым ремнем, также предусмотрен дополнительный тонкий чехол.