Поднимите качество вашей съемки еще на один уровень вместе со штативами Benro серии Adventure для путешествующих фотографов. Штатив Benro серии Adventure TAD38A разработан для различных видов съемки – от пейзажа до макросъемки. Допустимая нагрузка 15 кг, вес 2,43 кг. Широкий диапазон регулировок высоты 27,5-176 см.

В штативе используется специальный сплав алюминия и магния. За счет этого удалось уменьшить вес штатива, увеличить его прочность, коррозийную стойкость и усталостную прочность (свойство материала не разрушаться с течением времени под действием рабочих нагрузок). Хаб изготовлен из магниевого сплава и покрыт высокотемпературной порошковой краской. Увеличенный размер хаба придает штативу дополнительную прочность и устойчивость. На хабе имеется резьба для установки различного оборудования (свет, микрофон, монитор и т.п.).

Дополнительную высоту обеспечивает центральная колонна. Металлический замок обеспечивает жесткую фиксацию и сводит к минимуму возможные вибрации в верхней части выдвинутой колонны. Для устранения прокручивания колонны при панорамировании, по всей длине колонны имеется фиксирующее углубление. При необходимости колонну можно перевернуть и установить камерой вниз.

В центральной колонне расположен утопленный подпружиненный крючок, который позволяет подвешивать груз для повышения устойчивости штатива, когда в этом есть необходимость. Пузырьковый уровень поможет точно выровнять линию горизонта.

Эргономичные клипсовые замки секций ножек позволяют удобно работать в перчатках, максимально быстро установить штатив и также быстро сложить его для транспортировки. Углы ног регулируются в трех независимых положениях (24, 55 и 80 градусов). Идеальное решение для съемок на неровных поверхностях и в тесных помещениях.

Резиновые опоры улучшают устойчивость штатива на всех скользких поверхностях, а комплектные металлические шипы надежную фиксацию на различном грунте. Для удобства использования штатива при любых погодных условиях на ноге имеется накладка из пеноматериала. Комплектуется плотным чехлом для транспортировки и хранения.

Гарантия производителя 5 лет.

Технические характеристики: