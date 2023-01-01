Описание

Поднимите качество вашей съемки еще на один уровень вместе со штативами Benro серии Adventure для путешествующих фотографов. Штатив Benro серии Adventure TAD28AIB2 с шаровой головой разработан для различных видов съемки – от пейзажа до макросъемки.

Допустимая нагрузка 10 кг

Вес: 2.21 кг

Широкий диапазон регулировок высоты: 41 - 166 см

Компактная и прочная шаровая голова Benro IB2 имеет три независимые рукоятки для регулировки: блокиратор шара, рукоятка для регулировки силы трения и независимый замок оси панорамирования. Регулировка силы трения помогает адаптировать управление для камер разных весовых категорий: снизьте сопротивление при использовании легких компактных камер и, наоборот, повысьте, если используете тяжелые зеркальные камеры или фотоаппараты среднего формата. Градусная шкала на оси панорамирования предназначена для точного поворота камеры на заданный угол при съемке панорам из нескольких кадров.

Быстросъемная штативная площадка PU60, совместимая с Arca Swiss, обеспечивает быструю установку оборудования. Для безопасности площадка блокируется подпружиненным штифтом, который защищает от падения, если вы не до конца зажали площадку. Пузырьковый уровень позволит точно установить камеру по линии горизонта. Голова изготовлена из магниевого сплава и покрыта высокотемпературной порошковой краской. Данное покрытие полностью исключает сводит к минимуму царапины и сколы при небрежной эксплуатации и транспортировке.

В штативе используется специальный сплав алюминия и магния. За счет этого удалось уменьшить вес штатива, увеличить его прочность, коррозийную стойкость и усталостную прочность (свойство материала не разрушаться с течением времени под действием рабочих нагрузок). Крестовина изготовлена из магниевого сплава и покрыта высокотемпературной порошковой краской. Увеличенный размер крестовины придает штативу дополнительную прочность. Сбоку на крестовине имеется резьба для установки различного оборудования (свет, микрофон, монитор и т.п.).

В центральной колонне расположен подпружиненный металлический крючок, который позволяет подвешивать груз для повышения устойчивости штатива, когда в этом есть необходимость. (например, при сильном ветре).

Эргономичные клипсовые замки секций ножек позволяют удобно работать в перчатках, максимально быстро установить штатив и также быстро сложить его для транспортировки. Углы ног регулируются в трех положениях независимо друг от друга. Резиновые опоры улучшают устойчивость штатива на всех скользких поверхностях, а металлические шипы (в комплекте) – надежную фиксацию на различном грунте, снеге и на льду.

Штатив комплектуется плотным чехлом для транспортировки и хранения.