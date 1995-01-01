Поднимите качество вашей съемки еще на один уровень вместе со штативами Benro серии Adventure для путешествующих фотографов. Штатив Benro серии Adventure TAD28AHD2A с 3D головой разработан для различных видов съемки – от пейзажа до макросъемки.

Допустимая нагрузка 8 кг

Вес 2.48 кг.

Широкий диапазон регулировок высоты: 44-167 см.

Трехкоординатная голова серии HD регулируется в трех осях независимо друг от друга. Две длинные ручки с резиновыми накладками отвечают за регулировку бокового наклона (-90 +15 градусов) и наклона вперед-назад (-35 + 90 градусов). Короткая ручка отвечает за панорамирование на 360 градусов. На голове установлены пузырьковые уровни на трех осях. Быстросъемная штативная площадка PU70, совместимая с Arca Swiss, обеспечивает быструю установку оборудования. Для безопасности площадка блокируется подпружиненным штифтом, который защищает от падения, если вы не до конца зажали площадку.

В штативе используется специальный сплав алюминия и магния. За счет этого удалось уменьшить вес штатива, увеличить его прочность, коррозийную стойкость и усталостную прочность (свойство материала не разрушаться с течением времени под действием рабочих нагрузок). Крестовина изготовлена из магниевого сплава и покрыта высокотемпературной порошковой краской. Увеличенный размер крестовины придает штативу дополнительную прочность. Сбоку на крестовине имеется резьба для установки различного оборудования (свет, микрофон, монитор и т.п.).

В центральной колонне расположен подпружиненный металлический крючок, который позволяет подвешивать груз для повышения устойчивости штатива, когда в этом есть необходимость. (например, при сильном ветре).

Эргономичные клипсовые замки секций ножек позволяют удобно работать в перчатках, максимально быстро установить штатив и также быстро сложить его для транспортировки. Углы ног регулируются в трех положениях независимо друг от друга. Резиновые опоры улучшают устойчивость штатива на всех скользких поверхностях, а металлические шипы (в комплекте) – надежную фиксацию на различном грунте, снеге и на льду.

Штатив комплектуется плотным чехлом для транспортировки и хранения.