Штатив Benro серии Adventure TAD18AHD1 с трехкоординатной головой разработан для различных видов съемки – от пейзажа до макросъемки. Штатив достаточно компактный и легкий для использования в путешествиях – отсюда и название серии.

Трехкоординатная голова серии HD регулируется в трех осях независимо друг от друга. Две длинные ручки с резиновыми накладками отвечают за регулировку бокового наклона и наклона вперед-назад.

Короткая ручка отвечает за панорамирование на 360 градусов. На голове установлен пузырьковый уровень для точной установки линии горизонта. На оси наклона вперед-назад нанесена цифровая разметка, позволяющая установить необходимый угол. Благодаря съемной площадке PH08 камера быстро снимается и устанавливается на штатив. Голова изготовлена из магниевого сплава и покрыта высокотемпературной порошковой краской. Данное покрытие полностью исключает коррозию метала при любых погодных условиях, сводит к минимуму царапины и сколы при небрежной эксплуатации и транспортировке.

В штативе используется специальный сплав алюминия и магния. За счет этого удалось уменьшить вес, увеличить прочность, коррозийную стойкость и усталостную прочность (свойство материала не разрушаться с течением времени под действием рабочих нагрузок). Хаб (крестовина) изготовлен из магниевого сплава и покрыт высокотемпературной порошковой краской. Увеличенный размер хаба придает штативу дополнительную прочность и устойчивость. На хабе имеется резьба для установки различного оборудования (свет, микрофон, монитор и т.п.).

Дополнительную высоту обеспечивает центральная колонна. Металлический замок обеспечивает жесткую фиксацию и сводит к минимуму возможные вибрации в верхней части выдвинутой колонны. Для устранения прокручивания колонны при панорамировании, по всей длине колонны имеется фиксирующее углубление. При необходимости колонну можно перевернуть и установить камерой вниз.

В центральной колонне расположен утопленный подпружиненный крючок, который позволяет подвешивать груз для повышения устойчивости штатива, когда в этом есть необходимость. Пузырьковый уровень поможет точно выровнять линию горизонта.

Эргономичные клипсовые замки секций ножек позволяют удобно работать в перчатках, максимально быстро установить штатив и также быстро сложить его для транспортировки. Углы ног регулируются в трех независимых положениях. Идеальное решение для съемок на неровных поверхностях и в тесных помещениях. Резиновые опоры улучшают устойчивость штатива на всех скользких поверхностях, а комплектные металлические шипы надежную фиксацию на различном грунте.

Для удобства использования штатива при любых погодных условиях на ноге имеется согревающая накладка из пеноматериала.

Штатив комплектуется плотным чехлом для транспортировки и хранения.