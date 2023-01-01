Штатив Benro Adventure TAD18AHD1, c 3D головкой
Код товара : УТ-00057008
Артикул : TAD18AHD1
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Характеристики
Характеристики
Головка
3D, съемная
Материал
алюминий, магниевый сплав
Углы наклона ног
3 угла наклона
Высота со сложенной центральной штангой, см
133.5
Длина в сложенном положении
58.5 см
Физические характеристики
Вес
1.94 кг
Описание
Штатив Benro серии Adventure TAD18AHD1 с трехкоординатной головой разработан для различных видов съемки – от пейзажа до макросъемки. Штатив достаточно компактный и легкий для использования в путешествиях – отсюда и название серии.
Трехкоординатная голова серии HD регулируется в трех осях независимо друг от друга. Две длинные ручки с резиновыми накладками отвечают за регулировку бокового наклона и наклона вперед-назад.
Короткая ручка отвечает за панорамирование на 360 градусов. На голове установлен пузырьковый уровень для точной установки линии горизонта. На оси наклона вперед-назад нанесена цифровая разметка, позволяющая установить необходимый угол. Благодаря съемной площадке PH08 камера быстро снимается и устанавливается на штатив. Голова изготовлена из магниевого сплава и покрыта высокотемпературной порошковой краской. Данное покрытие полностью исключает коррозию метала при любых погодных условиях, сводит к минимуму царапины и сколы при небрежной эксплуатации и транспортировке.
В штативе используется специальный сплав алюминия и магния. За счет этого удалось уменьшить вес, увеличить прочность, коррозийную стойкость и усталостную прочность (свойство материала не разрушаться с течением времени под действием рабочих нагрузок). Хаб (крестовина) изготовлен из магниевого сплава и покрыт высокотемпературной порошковой краской. Увеличенный размер хаба придает штативу дополнительную прочность и устойчивость. На хабе имеется резьба для установки различного оборудования (свет, микрофон, монитор и т.п.).
Дополнительную высоту обеспечивает центральная колонна. Металлический замок обеспечивает жесткую фиксацию и сводит к минимуму возможные вибрации в верхней части выдвинутой колонны. Для устранения прокручивания колонны при панорамировании, по всей длине колонны имеется фиксирующее углубление. При необходимости колонну можно перевернуть и установить камерой вниз.
В центральной колонне расположен утопленный подпружиненный крючок, который позволяет подвешивать груз для повышения устойчивости штатива, когда в этом есть необходимость. Пузырьковый уровень поможет точно выровнять линию горизонта.
Эргономичные клипсовые замки секций ножек позволяют удобно работать в перчатках, максимально быстро установить штатив и также быстро сложить его для транспортировки. Углы ног регулируются в трех независимых положениях. Идеальное решение для съемок на неровных поверхностях и в тесных помещениях. Резиновые опоры улучшают устойчивость штатива на всех скользких поверхностях, а комплектные металлические шипы надежную фиксацию на различном грунте.
Для удобства использования штатива при любых погодных условиях на ноге имеется согревающая накладка из пеноматериала.
Штатив комплектуется плотным чехлом для транспортировки и хранения.