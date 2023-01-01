Портативный карбоновый штатив с шаровой головой, универсальной быстросъемной площадкой Arca Smart и держателем смартфона разработан для фотосъемки, ведения стримов, виртуальных видеоконференций и многого другого.



Ноги

Легкий, при этом полностью функциональный штатив весит всего 250 гр. и выдерживает нагрузку до 3 кг.

Минимальный размер в сложенном виде 22 см позволяет всегда носить штатив с собой, чтобы не упустить уникальный кадр.

Два разъема ¼ дюйма для установки дополнительного оборудования (телесуфлер, свет, монитор, микрофон и т.п.).

Для большей универсальности использования штатива, на хабе установлена двойная резьба. 3/8 дюйма одним нажатием меняется на ¼ дюйма.

Три независимые регулировки угла наклона ног для съемки в привычных условиях, в труднодоступных места или с уровня земли. Нажатием одной кнопки ноги фиксируются в выбранном положении.