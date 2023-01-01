Штатив Benro Table Pod, с шаровой головой и держателем для телефона
Код товара : УТ-00056613
Артикул : TABLEPODPROKIT
13 900 ₽
Можно в рассрочку или кредит
Гарантия производителя 5 лет
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Характеристики
Характеристики
Головка
шаровая, 1/4"
Материал
карбон, алюминий
Максимальная высота
22,5
Минимальная высота
8,8
Физические характеристики
Вес
330 гр.
Описание
Портативный карбоновый штатив с шаровой головой, универсальной быстросъемной площадкой Arca Smart и держателем смартфона разработан для фотосъемки, ведения стримов, виртуальных видеоконференций и многого другого.
Ноги
- Легкий, при этом полностью функциональный штатив весит всего 250 гр. и выдерживает нагрузку до 3 кг.
- Минимальный размер в сложенном виде 22 см позволяет всегда носить штатив с собой, чтобы не упустить уникальный кадр.
- Два разъема ¼ дюйма для установки дополнительного оборудования (телесуфлер, свет, монитор, микрофон и т.п.).
- Для большей универсальности использования штатива, на хабе установлена двойная резьба. 3/8 дюйма одним нажатием меняется на ¼ дюйма.
- Три независимые регулировки угла наклона ног для съемки в привычных условиях, в труднодоступных места или с уровня земли. Нажатием одной кнопки ноги фиксируются в выбранном положении.
- Резиновые опоры повышают сцепление с поверхностью и устойчивы к царапинам.
Голова
- Компактная шаровая голова с эргономичным винтом для моментальной фиксации выбранного положения камеры.
- Предусмотрен быстрый переход из горизонтальной ориентации в портретную.
- Идеально гладкий шар обеспечивает плавное движение.
- Цифровая разметка на диске панорамирования позволяет точно задавать угол поворота камеры, кадрировать и совмещать изображения.
- Быстросъемная штативная площадка совместимая с Arca-Swiss, обеспечивает быструю установку оборудования. Защитная функция двойной блокировки предотвращает падение камеры при сбое в работе.
- Площадка Arca Smart 2-в-1
- Быстросъемная площадка для фотокамер и держатель для смартфона. Устанавливается на любые Arca-Swiss совместимые штативные головы в мгновение ока. Установочный винт с резьбой ¼ дюйма.
- Пружинный зажимной механизм, прочные стержни из нержавеющей стали, ограничительные бортики на фиксаторах и силиконовые вставки надежно фиксируют смартфон.
- Предусмотрена установка смартфона под разными углами.
- В верхней части расположено крепление для установки различных аксессуаров (свет, микрофон и т.п.).
- Совместим с любыми смартфонами шириной корпуса от 5,5 до 8,5 см.
Держатель для смартфона
- Совместим с любыми смартфонами шириной корпуса от 4,8 до 10 см.
- В верхней части держателя расположено крепление для установки различных аксессуаров (свет, микрофон и т.д.).
- Силиконовые подушки надежно удерживают устройство. Прочный зажимной пружинный механизм обеспечивает безопасность вашего смартфона во время съемки.
- Стандартный разъем ¼ дюйма расположен у снования держателя. Его таже можно использовать для установки на монопод, селфи-палку или другие опоры.
- Благодаря складным фиксатором держатель имеет очень компактный размер 1,4х5,7х3,8 см.
- Комплектуется уплотненным чехлом для транспортировки и хранения.