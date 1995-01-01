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Штатив Benro Table Pod, с шаровой головой и держателем для телефона

  • Table Pod, с шаровой головой и держателем для телефона
  • Table Pod, с шаровой головой и держателем для телефона
  • Table Pod, с шаровой головой и держателем для телефона
  • Table Pod, с шаровой головой и держателем для телефона
  • Table Pod, с шаровой головой и держателем для телефона
  • Table Pod, с шаровой головой и держателем для телефона
  • Table Pod, с шаровой головой и держателем для телефона
  • Table Pod, с шаровой головой и держателем для телефона
  • Table Pod, с шаровой головой и держателем для телефона
  • Table Pod, с шаровой головой и держателем для телефона
  • Table Pod, с шаровой головой и держателем для телефона
  • Table Pod, с шаровой головой и держателем для телефона
  • Table Pod, с шаровой головой и держателем для телефона
  • Table Pod, с шаровой головой и держателем для телефона
  • Table Pod, с шаровой головой и держателем для телефона
  • Table Pod, с шаровой головой и держателем для телефона
  • Table Pod, с шаровой головой и держателем для телефона
  • Table Pod, с шаровой головой и держателем для телефона
  • Table Pod, с шаровой головой и держателем для телефона
  • Table Pod, с шаровой головой и держателем для телефона
  • Table Pod, с шаровой головой и держателем для телефона
  • Table Pod, с шаровой головой и держателем для телефона
  • Table Pod, с шаровой головой и держателем для телефона
  • Table Pod, с шаровой головой и держателем для телефона
  • Table Pod, с шаровой головой и держателем для телефона
  • Table Pod, с шаровой головой и держателем для телефона
  • Table Pod, с шаровой головой и держателем для телефона
  • Table Pod, с шаровой головой и держателем для телефона
  • Table Pod, с шаровой головой и держателем для телефона
  • Table Pod, с шаровой головой и держателем для телефона
  • Table Pod, с шаровой головой и держателем для телефона
  • Table Pod, с шаровой головой и держателем для телефона
  • Table Pod, с шаровой головой и держателем для телефона
  • Table Pod, с шаровой головой и держателем для телефона
  • Table Pod, с шаровой головой и держателем для телефона
Код товара:УТ-00056613
Артикул:TABLEPODPROKIT

Товар не найден

Характеристики
Инструкции
Описание
Видео

Описание

Портативный карбоновый штатив с шаровой головой, универсальной быстросъемной площадкой Arca Smart и держателем смартфона разработан для фотосъемки, ведения стримов, виртуальных видеоконференций и многого другого.

Ноги

  • Легкий, при этом полностью функциональный штатив весит всего 250 гр. и выдерживает нагрузку до 3 кг.
  • Минимальный размер в сложенном виде 22 см позволяет всегда носить штатив с собой, чтобы не упустить уникальный кадр.
  • Два разъема ¼ дюйма для установки дополнительного оборудования (телесуфлер, свет, монитор, микрофон и т.п.).
  • Для большей универсальности использования штатива, на хабе установлена двойная резьба. 3/8 дюйма одним нажатием меняется на ¼ дюйма.
  • Три независимые регулировки угла наклона ног для съемки в привычных условиях, в труднодоступных места или с уровня земли. Нажатием одной кнопки ноги фиксируются в выбранном положении.
  • Резиновые опоры повышают сцепление с поверхностью и устойчивы к царапинам.


Голова

  • Компактная шаровая голова с эргономичным винтом для моментальной фиксации выбранного положения камеры.
  • Предусмотрен быстрый переход из горизонтальной ориентации в портретную.
  • Идеально гладкий шар обеспечивает плавное движение.
  • Цифровая разметка на диске панорамирования позволяет точно задавать угол поворота камеры, кадрировать и совмещать изображения.
  • Быстросъемная штативная площадка совместимая с Arca-Swiss, обеспечивает быструю установку оборудования. Защитная функция двойной блокировки предотвращает падение камеры при сбое в работе.
  • Площадка Arca Smart 2-в-1
  • Быстросъемная площадка для фотокамер и держатель для смартфона. Устанавливается на любые Arca-Swiss совместимые штативные головы в мгновение ока. Установочный винт с резьбой ¼ дюйма.
  • Пружинный зажимной механизм, прочные стержни из нержавеющей стали, ограничительные бортики на фиксаторах и силиконовые вставки надежно фиксируют смартфон.
  • Предусмотрена установка смартфона под разными углами.
  • В верхней части расположено крепление для установки различных аксессуаров (свет, микрофон и т.п.).
  • Совместим с любыми смартфонами шириной корпуса от 5,5 до 8,5 см.


Держатель для смартфона

  • Совместим с любыми смартфонами шириной корпуса от 4,8 до 10 см.
  • В верхней части держателя расположено крепление для установки различных аксессуаров (свет, микрофон и т.д.).
  • Силиконовые подушки надежно удерживают устройство. Прочный зажимной пружинный механизм обеспечивает безопасность вашего смартфона во время съемки.
  • Стандартный разъем ¼ дюйма расположен у снования держателя. Его таже можно использовать для установки на монопод, селфи-палку или другие опоры.
  • Благодаря складным фиксатором держатель имеет очень компактный размер 1,4х5,7х3,8 см.
  • Комплектуется уплотненным чехлом для транспортировки и хранения.