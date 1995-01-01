Штатив Benro Table Pod, с шаровой головой и держателем для телефона

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Код товара: УТ-00056613 Артикул: TABLEPODPROKIT Код товара: УТ-00056613 Артикул: TABLEPODPROKIT Максимальная высота, см 22 Безопасная нагрузка, кг 3 Головка шаровая, 1/4" Количество секций 1 Быстросъемная площадка Arca Swiss Максимальная нагрузка 3 кг Минимальная высота 8,8 Максимальная высота 22,5 Материал карбон, алюминий Все характеристики Товар не найден Задать вопрос Характеристики Развернуть все Свернуть все Основные характеристики Максимальная высота, см 22 Безопасная нагрузка, кг 3 Характеристики Головка шаровая, 1/4" Количество секций 1 Быстросъемная площадка Arca Swiss Максимальная нагрузка 3 кг Минимальная высота 8,8 Максимальная высота 22,5 Материал карбон, алюминий Физические характеристики Вес 330 гр. Описание Портативный карбоновый штатив с шаровой головой, универсальной быстросъемной площадкой Arca Smart и держателем смартфона разработан для фотосъемки, ведения стримов, виртуальных видеоконференций и многого другого.



Ноги Легкий, при этом полностью функциональный штатив весит всего 250 гр. и выдерживает нагрузку до 3 кг.

Минимальный размер в сложенном виде 22 см позволяет всегда носить штатив с собой, чтобы не упустить уникальный кадр.

Два разъема ¼ дюйма для установки дополнительного оборудования (телесуфлер, свет, монитор, микрофон и т.п.).

Для большей универсальности использования штатива, на хабе установлена двойная резьба. 3/8 дюйма одним нажатием меняется на ¼ дюйма.

Три независимые регулировки угла наклона ног для съемки в привычных условиях, в труднодоступных места или с уровня земли. Нажатием одной кнопки ноги фиксируются в выбранном положении.

Резиновые опоры повышают сцепление с поверхностью и устойчивы к царапинам.

Голова Компактная шаровая голова с эргономичным винтом для моментальной фиксации выбранного положения камеры.

Предусмотрен быстрый переход из горизонтальной ориентации в портретную.

Идеально гладкий шар обеспечивает плавное движение.

Цифровая разметка на диске панорамирования позволяет точно задавать угол поворота камеры, кадрировать и совмещать изображения.

Быстросъемная штативная площадка совместимая с Arca-Swiss, обеспечивает быструю установку оборудования. Защитная функция двойной блокировки предотвращает падение камеры при сбое в работе.

Площадка Arca Smart 2-в-1

Быстросъемная площадка для фотокамер и держатель для смартфона. Устанавливается на любые Arca-Swiss совместимые штативные головы в мгновение ока. Установочный винт с резьбой ¼ дюйма.

Пружинный зажимной механизм, прочные стержни из нержавеющей стали, ограничительные бортики на фиксаторах и силиконовые вставки надежно фиксируют смартфон.

Предусмотрена установка смартфона под разными углами.

В верхней части расположено крепление для установки различных аксессуаров (свет, микрофон и т.п.).

Совместим с любыми смартфонами шириной корпуса от 5,5 до 8,5 см.

Держатель для смартфона Совместим с любыми смартфонами шириной корпуса от 4,8 до 10 см.

В верхней части держателя расположено крепление для установки различных аксессуаров (свет, микрофон и т.д.).

Силиконовые подушки надежно удерживают устройство. Прочный зажимной пружинный механизм обеспечивает безопасность вашего смартфона во время съемки.

Стандартный разъем ¼ дюйма расположен у снования держателя. Его таже можно использовать для установки на монопод, селфи-палку или другие опоры.

Благодаря складным фиксатором держатель имеет очень компактный размер 1,4х5,7х3,8 см.

Комплектуется уплотненным чехлом для транспортировки и хранения. Видео Наш обзор

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