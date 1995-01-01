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Штатив Benro TABLEPODKIT Table Pod, с шаровой головой и держателем для смартфона

  • TABLEPODKIT Table Pod, с шаровой головой и держателем для смартфона
  • TABLEPODKIT Table Pod, с шаровой головой и держателем для смартфона
  • TABLEPODKIT Table Pod, с шаровой головой и держателем для смартфона
  • TABLEPODKIT Table Pod, с шаровой головой и держателем для смартфона
  • TABLEPODKIT Table Pod, с шаровой головой и держателем для смартфона
  • TABLEPODKIT Table Pod, с шаровой головой и держателем для смартфона
  • TABLEPODKIT Table Pod, с шаровой головой и держателем для смартфона
  • TABLEPODKIT Table Pod, с шаровой головой и держателем для смартфона
  • TABLEPODKIT Table Pod, с шаровой головой и держателем для смартфона
  • TABLEPODKIT Table Pod, с шаровой головой и держателем для смартфона
  • TABLEPODKIT Table Pod, с шаровой головой и держателем для смартфона
  • TABLEPODKIT Table Pod, с шаровой головой и держателем для смартфона
  • TABLEPODKIT Table Pod, с шаровой головой и держателем для смартфона
  • TABLEPODKIT Table Pod, с шаровой головой и держателем для смартфона
  • TABLEPODKIT Table Pod, с шаровой головой и держателем для смартфона
  • TABLEPODKIT Table Pod, с шаровой головой и держателем для смартфона
  • TABLEPODKIT Table Pod, с шаровой головой и держателем для смартфона
  • TABLEPODKIT Table Pod, с шаровой головой и держателем для смартфона
  • TABLEPODKIT Table Pod, с шаровой головой и держателем для смартфона
  • TABLEPODKIT Table Pod, с шаровой головой и держателем для смартфона
  • TABLEPODKIT Table Pod, с шаровой головой и держателем для смартфона
  • TABLEPODKIT Table Pod, с шаровой головой и держателем для смартфона
  • TABLEPODKIT Table Pod, с шаровой головой и держателем для смартфона
  • TABLEPODKIT Table Pod, с шаровой головой и держателем для смартфона
  • TABLEPODKIT Table Pod, с шаровой головой и держателем для смартфона
  • TABLEPODKIT Table Pod, с шаровой головой и держателем для смартфона
  • TABLEPODKIT Table Pod, с шаровой головой и держателем для смартфона
  • TABLEPODKIT Table Pod, с шаровой головой и держателем для смартфона
  • TABLEPODKIT Table Pod, с шаровой головой и держателем для смартфона
  • TABLEPODKIT Table Pod, с шаровой головой и держателем для смартфона
  • TABLEPODKIT Table Pod, с шаровой головой и держателем для смартфона
  • TABLEPODKIT Table Pod, с шаровой головой и держателем для смартфона
  • TABLEPODKIT Table Pod, с шаровой головой и держателем для смартфона
  • TABLEPODKIT Table Pod, с шаровой головой и держателем для смартфона
  • TABLEPODKIT Table Pod, с шаровой головой и держателем для смартфона
  • TABLEPODKIT Table Pod, с шаровой головой и держателем для смартфона
  • TABLEPODKIT Table Pod, с шаровой головой и держателем для смартфона
  • TABLEPODKIT Table Pod, с шаровой головой и держателем для смартфона
  • TABLEPODKIT Table Pod, с шаровой головой и держателем для смартфона
Код товара:УТ-00056776
Артикул:TABLEPODKIT

Товар не найден

Характеристики
Инструкции
Описание
Видео

Описание

Портативный карбоновый штатив с шаровой головой и держателем смартфона разработан для фотосъемки, ведения стримов, виртуальных видеоконференций и многого другого. Легкий, при этом полностью функциональный штатив весит всего 250 гр. и выдерживает нагрузку до 3 кг. Минимальный размер в сложенном виде 22 см позволяет всегда носить штатив с собой, чтобы не упустить уникальный кадр.

Два разъема ¼ дюйма для установки дополнительного оборудования (телесуфлер, свет, монитор, микрофон и т.п.). Для большей универсальности использования штатива, на хабе установлена двойная резьба. 3/8 дюйма одним нажатием меняется на ¼ дюйма.

Три независимые регулировки угла наклона ног для съемки в привычных условиях, в труднодоступных места или с уровня земли. Нажатием одной кнопки ноги фиксируются в выбранном положении.

Резиновые опоры повышают сцепление с поверхностью и устойчивы к царапинам. Комплектуется шаровой головой с эргономичным винтом для моментальной фиксации выбранного положения камеры.

Предусмотрен быстрый переход из горизонтальной ориентации в портретную.

Идеально гладкий шар обеспечивает плавное движение.

Цифровая разметка на диске панорамирования позволяет точно задавать угол поворота камеры, кадрировать и совмещать изображения.

Быстросъемная штативная площадка совместимая с Arca-Swiss, обеспечивает быструю установку оборудования. Защитная функция двойной блокировки предотвращает падение камеры при сбое в работе.

Комплектуется универсальным держателем для смартфона Benro MH2N

Совместим с любыми смартфонами шириной корпуса от 4,8 до 10 см.

В верхней части держателя расположено крепление для установки различных аксессуаров (свет, микрофон и т.д.), которые помогут вам получить лучшие результаты съемки.

Силиконовые подушки надежно удерживают устройство. Прочный зажимной пружинный механизм обеспечивает безопасность вашего смартфона во время съемки.

Стандартный разъем ¼ дюйма расположен у снования держателя. Его таже можно использовать для установки на монопод, селфи-палку или другие опоры.

Благодаря складным фиксатором держатель имеет очень компактный размер 1,4х5,7х3,8 см.

Комплектуется уплотненным чехлом для транспортировки и хранения.

Технические характеристики:

  • Вес, гр – 250
  • Допустимая нагрузка, кг – 3
  • Минимальная высота, см – 8.5
  • Максимальная высота, см – 19.5
  • В сложенном виде, см – 22
  • Материал ног – карбон
  • Материал головы – алюминий
  • Материал держателя - технополимер