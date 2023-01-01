Описание

Портативный карбоновый штатив с шаровой головой и держателем смартфона разработан для фотосъемки, ведения стримов, виртуальных видеоконференций и многого другого. Легкий, при этом полностью функциональный штатив весит всего 250 гр. и выдерживает нагрузку до 3 кг. Минимальный размер в сложенном виде 22 см позволяет всегда носить штатив с собой, чтобы не упустить уникальный кадр.

Два разъема ¼ дюйма для установки дополнительного оборудования (телесуфлер, свет, монитор, микрофон и т.п.). Для большей универсальности использования штатива, на хабе установлена двойная резьба. 3/8 дюйма одним нажатием меняется на ¼ дюйма.

Три независимые регулировки угла наклона ног для съемки в привычных условиях, в труднодоступных места или с уровня земли. Нажатием одной кнопки ноги фиксируются в выбранном положении.

Резиновые опоры повышают сцепление с поверхностью и устойчивы к царапинам. Комплектуется шаровой головой с эргономичным винтом для моментальной фиксации выбранного положения камеры.

Предусмотрен быстрый переход из горизонтальной ориентации в портретную.

Идеально гладкий шар обеспечивает плавное движение.

Цифровая разметка на диске панорамирования позволяет точно задавать угол поворота камеры, кадрировать и совмещать изображения.

Быстросъемная штативная площадка совместимая с Arca-Swiss, обеспечивает быструю установку оборудования. Защитная функция двойной блокировки предотвращает падение камеры при сбое в работе.

Комплектуется универсальным держателем для смартфона Benro MH2N

Совместим с любыми смартфонами шириной корпуса от 4,8 до 10 см.

В верхней части держателя расположено крепление для установки различных аксессуаров (свет, микрофон и т.д.), которые помогут вам получить лучшие результаты съемки.

Силиконовые подушки надежно удерживают устройство. Прочный зажимной пружинный механизм обеспечивает безопасность вашего смартфона во время съемки.

Стандартный разъем ¼ дюйма расположен у снования держателя. Его таже можно использовать для установки на монопод, селфи-палку или другие опоры.

Благодаря складным фиксатором держатель имеет очень компактный размер 1,4х5,7х3,8 см.

Комплектуется уплотненным чехлом для транспортировки и хранения.

Технические характеристики: