Штатив Benro T980EX c видеоголовой и держателем для смартфона MH2N
Код товара:УТ-00048741
Артикул:T980EX+MH2N
Товар не найден
Характеристики
Максимальная высота, см169
Безопасная нагрузка, кг5
Длина в сложенном виде, см67
Вес, г1980
Комплектация штативаС головкой
ГоловкаВидеоголовка
Пузырьковый уровеньЕсть
Количество секций2
Быстросъемная площадкаЕсть
Максимальная нагрузка5 кг
Минимальная высота62 см
Максимальная высота169 см
Высота со сложенной центральной штангой135 см
Длина в сложенном положении67.5 см
Вес1.98 кг
Описание
Штатив Benro T980EX
Компактный и легкий трех-секционный алюминиевый штатив с головой для видеосъемки.
Цифровая разметка на диске панорамирования и оси наклона обеспечивает максимально точную настройку положения камеры, что существенно влияет на качество съемки.
Винт на оси панорамирования и эргономичная ручка фиксации наклона обеспечивают надежную фиксацию выбранного положения.
Плавная регулировка наклона и панорамирования обеспечивает точное управление оборудование весом до 5 кг. Угол наклона +90 -90 градусов.
Удобная удлиненная облегченная ручка для регулировки наклона и плавного панорамирования.
Пузырьковый уровень позволит точно установить штатив по линии горизонта, что очень важно для съемки видеосюжетов.
Компактная быстросъемная площадка позволяет быстро установить и снять камеру. Надежный механизм фиксации предотвращает падение камеры.
Выдвижная центральная колонна обеспечивает дополнительную высоту, когда в этом есть необходимость. Фиксируется центральная колонна с помощью надежного винта. Редукторный механизм подъема центральной колонны обеспечивает максимальную точность настройки.
Кольцо на центральной колоне позволяет регулировать диаметр основания штатива и использовать его в ограниченном пространстве.
Центральная растяжка позволяет привести штатив в рабочее положение одним движением и обеспечивает максимальную стабильность штатива.
Крючок для подвески дополнительного груза обеспечивает дополнительную устойчивость штатива.
Антиротационный профиль труб позволил избавиться от проворачивания секций штатива.
Резиновые противоскользящие поворотные опоры c протектором улучшают сцепление и обеспечивает устойчивость штатива на всех напольных и грунтовых поверхностях.
Эргономичные клипсы замков секций ножек позволяют максимально быстро установить штатив и также быстро сложить его для транспортировки. Улучшенная эргономика также упрощает работу со штативом в любых погодных условиях.
В комплекте чехол для хранения и транспортировки.
Универсальный держатель для смартфона Benro MH2N
Совместим с любыми смартфонами шириной корпуса от 4,8 до 10 см.
В верхней части держателя расположено крепление для установки различных аксессуаров (свет, микрофон и т.д.), которые помогут вам получить лучшие результаты съемки.
Силиконовые подушки надежно удерживают устройство. Прочный зажимной пружинный механизм обеспечивает безопасность вашего смартфона во время съемки.
Стандартный разъем ¼ дюйма расположен у снования держателя. Его таже можно использовать для установки на монопод, селфи-палку или другие опоры.
Благодаря складным фиксатором держатель имеет очень компактный размер 1,4х5,7х3,8 см.