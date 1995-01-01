Штатив Benro T980EX

Компактный и легкий трех-секционный алюминиевый штатив с головой для видеосъемки.

Цифровая разметка на диске панорамирования и оси наклона обеспечивает максимально точную настройку положения камеры, что существенно влияет на качество съемки.

Винт на оси панорамирования и эргономичная ручка фиксации наклона обеспечивают надежную фиксацию выбранного положения.

Плавная регулировка наклона и панорамирования обеспечивает точное управление оборудование весом до 5 кг. Угол наклона +90 -90 градусов.

Удобная удлиненная облегченная ручка для регулировки наклона и плавного панорамирования.

Пузырьковый уровень позволит точно установить штатив по линии горизонта, что очень важно для съемки видеосюжетов.

Компактная быстросъемная площадка позволяет быстро установить и снять камеру. Надежный механизм фиксации предотвращает падение камеры.

Выдвижная центральная колонна обеспечивает дополнительную высоту, когда в этом есть необходимость. Фиксируется центральная колонна с помощью надежного винта. Редукторный механизм подъема центральной колонны обеспечивает максимальную точность настройки.

Кольцо на центральной колоне позволяет регулировать диаметр основания штатива и использовать его в ограниченном пространстве.

Центральная растяжка позволяет привести штатив в рабочее положение одним движением и обеспечивает максимальную стабильность штатива.

Крючок для подвески дополнительного груза обеспечивает дополнительную устойчивость штатива.

Антиротационный профиль труб позволил избавиться от проворачивания секций штатива.

Резиновые противоскользящие поворотные опоры c протектором улучшают сцепление и обеспечивает устойчивость штатива на всех напольных и грунтовых поверхностях.

Эргономичные клипсы замков секций ножек позволяют максимально быстро установить штатив и также быстро сложить его для транспортировки. Улучшенная эргономика также упрощает работу со штативом в любых погодных условиях.

В комплекте чехол для хранения и транспортировки.

Универсальный держатель для смартфона Benro MH2N

Совместим с любыми смартфонами шириной корпуса от 4,8 до 10 см.

В верхней части держателя расположено крепление для установки различных аксессуаров (свет, микрофон и т.д.), которые помогут вам получить лучшие результаты съемки.

Силиконовые подушки надежно удерживают устройство. Прочный зажимной пружинный механизм обеспечивает безопасность вашего смартфона во время съемки.

Стандартный разъем ¼ дюйма расположен у снования держателя. Его таже можно использовать для установки на монопод, селфи-палку или другие опоры.

Благодаря складным фиксатором держатель имеет очень компактный размер 1,4х5,7х3,8 см.