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Штатив Benro T980EX c видеоголовой и держателем для смартфона MH2N

  • T980EX c видеоголовой и держателем для смартфона MH2N
  • T980EX c видеоголовой и держателем для смартфона MH2N
  • T980EX c видеоголовой и держателем для смартфона MH2N
  • T980EX c видеоголовой и держателем для смартфона MH2N
  • T980EX c видеоголовой и держателем для смартфона MH2N
  • T980EX c видеоголовой и держателем для смартфона MH2N
  • T980EX c видеоголовой и держателем для смартфона MH2N
  • T980EX c видеоголовой и держателем для смартфона MH2N
  • T980EX c видеоголовой и держателем для смартфона MH2N
  • T980EX c видеоголовой и держателем для смартфона MH2N
  • T980EX c видеоголовой и держателем для смартфона MH2N
  • T980EX c видеоголовой и держателем для смартфона MH2N
  • T980EX c видеоголовой и держателем для смартфона MH2N
  • T980EX c видеоголовой и держателем для смартфона MH2N
  • T980EX c видеоголовой и держателем для смартфона MH2N
  • T980EX c видеоголовой и держателем для смартфона MH2N
  • T980EX c видеоголовой и держателем для смартфона MH2N
  • T980EX c видеоголовой и держателем для смартфона MH2N
  • T980EX c видеоголовой и держателем для смартфона MH2N
  • T980EX c видеоголовой и держателем для смартфона MH2N
  • T980EX c видеоголовой и держателем для смартфона MH2N
Код товара:УТ-00048741
Артикул:T980EX+MH2N

Товар не найден

Характеристики
Инструкции
Описание
Видео

Описание

Штатив Benro T980EX
Компактный и легкий трех-секционный алюминиевый штатив с головой для видеосъемки.
Цифровая разметка на диске панорамирования и оси наклона обеспечивает максимально точную настройку положения камеры, что существенно влияет на качество съемки.
Винт на оси панорамирования и эргономичная ручка фиксации наклона обеспечивают надежную фиксацию выбранного положения.
Плавная регулировка наклона и панорамирования обеспечивает точное управление оборудование весом до 5 кг. Угол наклона +90 -90 градусов.
Удобная удлиненная облегченная ручка для регулировки наклона и плавного панорамирования.
Пузырьковый уровень позволит точно установить штатив по линии горизонта, что очень важно для съемки видеосюжетов.
Компактная быстросъемная площадка позволяет быстро установить и снять камеру. Надежный механизм фиксации предотвращает падение камеры.
Выдвижная центральная колонна обеспечивает дополнительную высоту, когда в этом есть необходимость. Фиксируется центральная колонна с помощью надежного винта. Редукторный механизм подъема центральной колонны обеспечивает максимальную точность настройки.
Кольцо на центральной колоне позволяет регулировать диаметр основания штатива и использовать его в ограниченном пространстве.
Центральная растяжка позволяет привести штатив в рабочее положение одним движением и обеспечивает максимальную стабильность штатива.
Крючок для подвески дополнительного груза обеспечивает дополнительную устойчивость штатива.
Антиротационный профиль труб позволил избавиться от проворачивания секций штатива.
Резиновые противоскользящие поворотные опоры c протектором улучшают сцепление и обеспечивает устойчивость штатива на всех напольных и грунтовых поверхностях.
Эргономичные клипсы замков секций ножек позволяют максимально быстро установить штатив и также быстро сложить его для транспортировки. Улучшенная эргономика также упрощает работу со штативом в любых погодных условиях.
В комплекте чехол для хранения и транспортировки.
Универсальный держатель для смартфона Benro MH2N
Совместим с любыми смартфонами шириной корпуса от 4,8 до 10 см.
В верхней части держателя расположено крепление для установки различных аксессуаров (свет, микрофон и т.д.), которые помогут вам получить лучшие результаты съемки.
Силиконовые подушки надежно удерживают устройство. Прочный зажимной пружинный механизм обеспечивает безопасность вашего смартфона во время съемки.
Стандартный разъем ¼ дюйма расположен у снования держателя. Его таже можно использовать для установки на монопод, селфи-палку или другие опоры.
Благодаря складным фиксатором держатель имеет очень компактный размер 1,4х5,7х3,8 см.