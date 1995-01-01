Универсальный комплект для фото- и видеосъемки на смартфон, фото- или видеокамеру, с помощью которого вы сможете значительно улучшить качество фотографий и видеороликов. Идеальный выбор для всех, кто снимает креативный контент. Компактный и легкий: разработан специально для путешествующих фотографов.

Головка

Обновленная эргономичная голова обеспечивает плавные и полностью контролируемые движения камеры, без рывков. Несмотря на свои компактные размеры, выдерживает оборудование весом до 4 кг. Управление движениями камеры происходит с помощью одной удлиненной ручки. Удобно расположены элементы управления. Винт фиксации панорамирования установлен слева. Ручка управления движениями камеры и винт вертикальной установки камеры установлены справа. Это расположение позволяет надежно фиксировать положение камеры или смартфона и быстро менять настройки даже во время съемки.

Диапазон наклона +90/-55 градусов.

Диапазон панорамирования 360 градусов.

Адаптивная форма быстросъемной площадки позволяет комфортно работать как с видео, так и с фотокамерами. Площадка комплектуется винтом 1/4" с удобным механизмом закручивания без использования дополнительных инструментов. Надежный механизм блокировки предотвращает падение камеры. Средняя часть головы выполнена в виде арки, которая обеспечивает жесткость всей конструкции и устраняет нежелательные колебания камеры.

Штатив

В ножках штатива использованы обновленные алюминиевые трубы с квадратным профилем сечения. Такие трубы имеют повышенную прочность, устойчивость к вибрациям, на изгиб, деформацию, скручивание и излом. Выдвижная центральная колонна обеспечивает дополнительную высоту, когда в этом есть необходимость. Фиксируется центральная колонна с помощью надежного винта. Редукторный механизм подъема центральной колонны обеспечивает плавность и максимальную точность настройки. На колонне расположен крючок для подвески груза для придания штативу дополнительной устойчивости, когда в этом есть необходимость.

Цанговый замок на центральной колоне позволяет регулировать угол наклона ног, что позволяет использовать его в ограниченном пространстве. Эргономичные клипсы замков секций ножек позволяют максимально быстро установить штатив и также быстро сложить его для транспортировки. Улучшенная эргономика также упрощает работу со штативом в любых погодных условиях. Центральная растяжка обеспечивает максимальную стабильность штатива. Расположение центральной растяжки в верхней части штатива позволяет использовать его на любой неровной поверхности. Адаптивные поворотные резиновые опоры скрадывают неровности, а протектор улучшают сцепление на всех напольных и грунтовых поверхностях. Пузырьковый уровень позволит точно установить штатив по линии горизонта. В сложенном виде штатив имеет обтекаемую форму, без острых улов и выпирающих частей.

Комплектуется чехлом для переноски и хранения.

Съемка на смартфон

Для возможности съемки на смартфон штатив комплектуется универсальным держателем для смартфона Benro MH2N. Держатель совместим с любыми смартфонами с шириной корпуса от 4.8 до 10 cм. В верхней части держателя расположен башмак для крепления аксессуаров (свет, микрофон и т.д.). Прочный зажимной пружинный механизм, ограничительные бортики на фиксаторах и силиконовые вставки надежно фиксируют ваш смартфон и обеспечивают его безопасность во время съемки. Стандартный резьбовой разъем 1/4" расположен у основания держателя. Держатель также можно использовать для установки на монопод, селфи-палку или другие опоры.