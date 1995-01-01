Универсальный комплект для фото- и видеосъемки на смартфон, фото- или видеокамеру. Компактный, легкий и недорогой комплект начального уровня.

Голова

Обновленная эргономичная голова обеспечивает плавные и полностью контролируемые движения камеры, без рывков. Несмотря на свои компактные размеры, она выдерживает оборудование весом до 3 кг. Управление движениями камеры происходит с помощью одной удлиненной ручки. Другие элементы управления также удобно расположены: винт фиксации панорамирования установлен слева, винт для вертикальной установки камеры – справа. Диапазон продольного наклона головки: +90° ~ -55°, диапазон панорамирования: 360°. Адаптивная форма быстросъемной площадки позволяет комфортно работать как с видео, так и с фотокамерами. Площадка комплектуется стандартным винтом 1/4", который закручивается без монетки или других инструментов. Надежный механизм блокировки предотвращает падение плохо закрепленной камеры.

Штатив

В ножках штатива использованы обновленные трубы с квадратным профилем сечения: такие трубы имеют повышенную прочность, устойчивость к вибрациям, на изгиб, деформацию, скручивание и излом. Выдвижная центральная колонна обеспечивает дополнительную высоту, когда в этом есть необходимость. Редукторный механизм подъема центральной колонны обеспечивает максимальную точность настройки. Фиксируется она с помощью надежного винта. Снизу на колонне расположен крючок для подвески груза (балласта), что обеспечивает дополнительную устойчивость, когда в этом есть необходимость (например, при сильном ветре).

Размах ног регулируется цанговым замком на центральной колоне. Эргономичные клипсы замков секций ножек позволяют максимально быстро установить штатив и также быстро сложить его для транспортировки. Улучшенная эргономика также упрощает работу со штативом в любых погодных условиях. Центральная растяжка обеспечивает максимальную стабильность штатива. Адаптивные поворотные резиновые опоры скрадывают неровности, а протектор улучшают сцепление на всех напольных и грунтовых поверхностях.

Пузырьковый уровень позволит точно установить штатив по линии горизонта, что очень важно для съемки видеосюжетов. Штатив комплектуется чехлом для переноски и хранения.

Съемка на смартфон

Для съемки на смартфон штатив комплектуется универсальным держателем для смартфона Benro MH2N, который совместим с любыми смартфонами шириной от 4.8 до 10 cм. В верхней части держателя расположен холодный башмак для установки различных аксессуаров (свет, микрофон и так далее). Прочный зажимной пружинный механизм, ограничительные бортики на фиксаторах и силиконовые вставки надежно фиксируют ваш смартфон и обеспечивают его безопасность во время съемки. Стандартный разъем 1/4" расположен у основания держателя. Его также можно использовать для установки на монопод, селфи-палку или другие опоры.