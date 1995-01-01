Универсальный комплект для фото- и видеосъемки на смартфон, фото и видеокамеру с помощью которого вы сможете значительно улучшить качество фотографий и видеороликов. Идеальный выбор для всех, кто снимает современный креативный контент. Его по достоинству оценят как начинающие, так и топовые фотографы, видеографы, блогеры и просто любители снимать потрясающие сюжеты.

Состав комплекта:

Штатив Benro T560

Держатель для смартфона Benro MH2N

Штатив Benro T560

Компактный и легкий четырехсекционный алюминиевый штатив с универсальной головой для фото и видеосъемки. Удобная удлиненная прорезиненная ручка для регулировки наклона и плавного панорамирования. Быстрая установка камеры в вертикальном положении для съемки в портретной ориентации с помощью эргономичного винта. Пузырьковый уровень позволит точно установить штатив по линии горизонта, что очень важно для съемки видеосюжетов. Центральная растяжка позволяет привести штатив в рабочее положение одним движением и обеспечивает максимальную стабильность штатива.

Эргономичные клипсы замков секций ножек позволяют максимально быстро установить штатив и также быстро сложить его для транспортировки. Улучшенная эргономика также упрощает работу со штативом в любых погодных условиях. Выдвижная центральная колонна обеспечивает дополнительную высоту, когда в этом есть необходимость. Фиксируется центральная колонна с помощью надежного винта. Антиротационный профиль труб позволил избавиться от проворачивания секций штатива. Резиновые опоры с протектором улучшают сцепление на всех напольных и грунтовых поверхностях. Комплектуется чехлом для переноски и хранения.

Универсальный держатель для смартфона Benro MH2N

Совместим с любыми смартфонами шириной корпуса от 4,8 до 10 см. В верхней части держателя расположено крепление для установки различных аксессуаров (свет, микрофон и т.д.), которые помогут вам получить лучшие результаты съемки. Силиконовые подушки надежно удерживают устройство. Прочный зажимной пружинный механизм обеспечивает безопасность вашего смартфона во время съемки. Стандартный разъем ¼ дюйма расположен у снования держателя. Его таже можно использовать для установки на монопод, селфи-палку или другие опоры. Благодаря складным фиксатором держатель имеет очень компактный размер 1,4х5,7х3,8 см.