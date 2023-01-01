Описание

Benro SHD UV L39+H ULCA WMC светофильтр ультрафиолетовый.

Фильтр предназначен для поглощения ультрафиолетового света и уменьшения голубоватого оттенка дневного света. Помимо уменьшения нежелательных синих оттенков, не создается дополнительная окраска или дополнительный контраст. При использовании этого фильтра не требуется коррекция экспозиции.

• Изготовлен из немецкого оптического стекла Schott B270 для получения кристально чистого и четкого изображения.

• Покрытие L39 - поглощает вредные ультрафиолетовые лучи (<390 Нм) и избавляет от синеватой дымки.

• Закаленное стекло (H-hardened) – надёжно защищает переднюю линзу объектива от повреждений.

• 16-слойное мульти просветление ULCA Multi-Coating - уменьшает блики и значительно снижает хроматическую аберрацию (среднее светопропускание> 99,0% при 420-680 Нм).

• Многослойное покрытие NANO WMC – устойчиво к механическому воздействию, отталкивает воду и жир, облегчает очистку фильтра.

• Оптическая технология HD - обеспечивает чрезвычайно плоскую оптическую поверхность для получения исключительно четких изображений без ореолов.

• Матово-чёрное покрытие Black Edge внутренней поверхности оправы фильтра - предотвращает переотражение и засветку.

• Латунная оправа (Brass Ring) - изготовлена на высокоточных станках, более устойчива к боковым ударам и сводит к минимуму риск «закусывание» фильтра при установке на объектив, в отличии от других материалов.

• Одна из самых тонких (Slim) оправ фильтра на рынке - исключает виньетирование на широкоугольных объективах, сохраняет профиль фильтра более компактным.