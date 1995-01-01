Светофильтр Benro SHD NDX-1K Limit ULCA WMC Vario 77 mm, нейтрально-серый
Код товара : УТ-00044858
Артикул : SHDND41K77
Гарантия производителя 1 год
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Характеристики
Описание
Нейтральный фильтр с переменной плотностью ND 4-1000 (2 - 10 ступеней). Создает равномерное затемнение всего изображения, что позволяет фотографировать и снимать видео с более открытой диафрагмой или с более длинной выдержкой.
- Изготовлен из немецкого стекла серии B270 от Schott AG
- Просветление ULCA (Ultra Low Chromatic Aberration) – светопропускание 99.5%, отсутствие бликов, нейтрально для света с любой длиной волны
- Верхний слой покрытия NANO WMC – твердое, устойчивое к царапинам, отталкивает жир и воду, легко чистится
- Оптическая технология полировки поверхности HD обеспечивает исключительно четкое изображений без искажений
- Латунная оправа: легкая установка фильтра, отсутствует эффект закисания в резьбе
- Матово-черное покрытие Black Edge исключает переотражение боковых лучей света от внутренней поверхности оправы
- Тонкая оправа: 5.3 мм. Может использоваться на широкоугольных объективах без виньетирования
Нейтрально-серые фильтры переменной плотности обычно используются при съемке видео, поскольку условия освещения быстро меняются и постоянно переставлять фильтры крайне неудобно для оператора. Использование нейтрально-серого фильтра позволяет использовать открытые значения диафрагмы (для размытия фона) вместе с оптимальной скоростью затвора (для плавности движения) и высокими значениями ISO (сохранение динамического диапазона с Log-гаммой).
На минимальном и максимальном значении фильтры переменной плотности выдают артефакт в виде темного перекрестия, это является не браком, а технической особенностью всех фильтров такого типа, которую следует иметь в виду (положений Min и Max, а также близких к ним, желательно избегать).