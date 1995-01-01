Описание

Нейтральный фильтр с переменной плотностью ND 4-1000 (2 - 10 ступеней). Создает равномерное затемнение всего изображения, что позволяет фотографировать и снимать видео с более открытой диафрагмой или с более длинной выдержкой.

Изготовлен из немецкого стекла серии B270 от Schott AG

Просветление ULCA (Ultra Low Chromatic Aberration) – светопропускание 99.5%, отсутствие бликов, нейтрально для света с любой длиной волны

Верхний слой покрытия NANO WMC – твердое, устойчивое к царапинам, отталкивает жир и воду, легко чистится

Оптическая технология полировки поверхности HD обеспечивает исключительно четкое изображений без искажений

Латунная оправа: легкая установка фильтра, отсутствует эффект закисания в резьбе

Матово-черное покрытие Black Edge исключает переотражение боковых лучей света от внутренней поверхности оправы

Тонкая оправа: 5.3 мм. Может использоваться на широкоугольных объективах без виньетирования

Нейтрально-серые фильтры переменной плотности обычно используются при съемке видео, поскольку условия освещения быстро меняются и постоянно переставлять фильтры крайне неудобно для оператора. Использование нейтрально-серого фильтра позволяет использовать открытые значения диафрагмы (для размытия фона) вместе с оптимальной скоростью затвора (для плавности движения) и высокими значениями ISO (сохранение динамического диапазона с Log-гаммой).

На минимальном и максимальном значении фильтры переменной плотности выдают артефакт в виде темного перекрестия, это является не браком, а технической особенностью всех фильтров такого типа, которую следует иметь в виду (положений Min и Max, а также близких к ним, желательно избегать).