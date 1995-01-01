Быстросъемная площадка Benro QR4Pro для видеоголовы S4Pro

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Код товара: УТ-00059305 Артикул: QR4Pro Код товара: УТ-00059305 Артикул: QR4Pro Тип аксессуара Площадки Все характеристики Товар не найден Задать вопрос Характеристики Развернуть все Свернуть все Основные характеристики Тип аксессуара Площадки Описание Быстросъемная удлиненная площадка для головок Benro S4 и S4Pro. Комплектуется стандартным крепежным винтом 1/4", прорезь для винта позволяет регулировать положение камеры. Лазерная маркировка отмечает середину площадки для быстрой и простой балансировки. Закругленные края облегчают установку площадки в пазы головки. Резиновые накладки предотвращают контакт металла площадки и камеры. Подпружиненный антиротационный штифт предотвращает вращение камеры на площадке. Размеры: 10.5 х 5 х 1 см

Вес: 80 г Видео Наш обзор

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