Быстросъемная площадка Benro QR4Pro для видеоголовы S4Pro
Код товара : УТ-00059305
Артикул : QR4Pro
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Гарантия производителя 1 год
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Описание
Быстросъемная удлиненная площадка для головок Benro S4 и S4Pro. Комплектуется стандартным крепежным винтом 1/4", прорезь для винта позволяет регулировать положение камеры. Лазерная маркировка отмечает середину площадки для быстрой и простой балансировки. Закругленные края облегчают установку площадки в пазы головки. Резиновые накладки предотвращают контакт металла площадки и камеры. Подпружиненный антиротационный штифт предотвращает вращение камеры на площадке.
- Размеры: 10.5 х 5 х 1 см
- Вес: 80 г