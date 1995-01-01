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Быстросъемная площадка Benro QR4Pro для видеоголовы S4Pro

  • QR4Pro для видеоголовы S4Pro
  • QR4Pro для видеоголовы S4Pro
  • QR4Pro для видеоголовы S4Pro
Код товара:УТ-00059305
Артикул:QR4Pro

Товар не найден

Характеристики
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Описание
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Описание

Быстросъемная удлиненная площадка для головок Benro S4 и S4Pro. Комплектуется стандартным крепежным винтом 1/4", прорезь для винта позволяет регулировать положение камеры. Лазерная маркировка отмечает середину площадки для быстрой и простой балансировки. Закругленные края облегчают установку площадки в пазы головки. Резиновые накладки предотвращают контакт металла площадки и камеры. Подпружиненный антиротационный штифт предотвращает вращение камеры на площадке.

  • Размеры: 10.5 х 5 х 1 см
  • Вес: 80 г