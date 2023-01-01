Быстросъемная удлиненная площадка для головок Benro S4 и S4Pro. Комплектуется стандартным крепежным винтом 1/4", прорезь для винта позволяет регулировать положение камеры. Лазерная маркировка отмечает середину площадки для быстрой и простой балансировки. Закругленные края облегчают установку площадки в пазы головки. Резиновые накладки предотвращают контакт металла площадки и камеры. Подпружиненный антиротационный штифт предотвращает вращение камеры на площадке.