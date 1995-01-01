Быстросъемная площадка Benro QR15C для видеоштативов Benro и Manfrotto

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Код товара: УТ-00080880 Артикул: QR15C Код товара: УТ-00080880 Артикул: QR15C Тип аксессуара Площадки Все характеристики Товар не найден Задать вопрос Характеристики Развернуть все Свернуть все Основные характеристики Тип аксессуара Площадки Описание Универсальная удлиненная быстросъемная площадка Benro QR15C с цифровой разметкой поможет идеально сбалансировать камеру в зависимости от используемого объектива и дополнительных аксессуаров. Площадка совместима с видеоштативами Benro KH25PC/KH26PC, серии BV, с видеоголовами BENRO серии SPRO, а также с Manfrotto 501HDV, 503HDV, 701HDV и MVH502A (аналог площадки Manrotto 501PL, ширина 50 мм). Три подпружиненных штифта препятствуют вращению камеры на площадке. Поставляется с винтом 1/4". Материалы: алюминиевый сплав, нержавеющая сталь

Размеры: 10 х 5 х 1.3 см

Вес: 60 г Видео Наш обзор

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