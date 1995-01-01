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Быстросъемная площадка Benro QR15C для видеоштативов Benro и Manfrotto

  • QR15C для видеоштативов Benro и Manfrotto
  • QR15C для видеоштативов Benro и Manfrotto
  • QR15C для видеоштативов Benro и Manfrotto
  • QR15C для видеоштативов Benro и Manfrotto
  • QR15C для видеоштативов Benro и Manfrotto
  • QR15C для видеоштативов Benro и Manfrotto
  • QR15C для видеоштативов Benro и Manfrotto
  • QR15C для видеоштативов Benro и Manfrotto
  • QR15C для видеоштативов Benro и Manfrotto
  • QR15C для видеоштативов Benro и Manfrotto
  • QR15C для видеоштативов Benro и Manfrotto
Код товара:УТ-00080880
Артикул:QR15C

Товар не найден

Характеристики
Инструкции
Описание
Видео

Описание

Универсальная удлиненная быстросъемная площадка Benro QR15C с цифровой разметкой поможет идеально сбалансировать камеру в зависимости от используемого объектива и дополнительных аксессуаров. Площадка совместима с видеоштативами Benro KH25PC/KH26PC, серии BV, с видеоголовами BENRO серии SPRO, а также с Manfrotto 501HDV, 503HDV, 701HDV и MVH502A (аналог площадки Manrotto 501PL, ширина 50 мм). Три подпружиненных штифта препятствуют вращению камеры на площадке. Поставляется с винтом 1/4".

  • Материалы: алюминиевый сплав, нержавеющая сталь
  • Размеры: 10 х 5 х 1.3 см
  • Вес: 60 г