Светофильтр Benro PD UV WMC 55 mm
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Характеристики
Описание
Benro PD UV WMC светофильтр ультрафиолетовый фильтр предназначен для поглощения ультрафиолетового света и уменьшения голубоватого оттенка дневного света. Помимо уменьшения нежелательных синих оттенков, не создается дополнительная окраска или дополнительный контраст. При использовании этого фильтра не требуется коррекция экспозиции.
• Изготовлен из немецкого оптического стекла Schott B270 для получения кристально чистого и четкого изображения.
• 16-слойное мульти просветление AR MC - уменьшает блики и значительно снижает хроматическую аберрацию (среднее светопропускание> 98,5% при 420-680 Нм).
• Многослойное покрытие WMC – устойчиво к механическому воздействию, отталкивает воду и жир, облегчает очистку фильтра.
• Оптическая технология HD - обеспечивает чрезвычайно плоскую оптическую поверхность для получения исключительно четких изображений без ореолов.
• Матово-чёрное покрытие Black Edge внутренней поверхности оправы фильтра - предотвращает переотражение и засветку.
• Алюминиевая оправа (Alu Ring) - изготовлена на высокоточных станках, более лёгкая, чем другие материалы.