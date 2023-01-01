Описание

Benro PD CPL-HD WMC изготовлен из лучшего стекла серии B270 немецкого производителя оптического стекла Schott.

• 12-слойное мульти просветление AR MC - уменьшает блики и значительно снижает хроматическую аберрацию (среднее светопропускание> 98,0% при 420-680 Нм).

• Многослойное покрытие NANO WMC – устойчиво к механическому воздействию, отталкивает воду и жир, облегчает очистку фильтра.

• Оптическая технология полировки HD - обеспечивает чрезвычайно плоскую оптическую поверхность для получения исключительно четких изображений без ореолов.

• Матово-чёрное покрытие Black Edge внутренней поверхности оправы фильтра - предотвращает переотражение и засветку.

• Алюминиевая оправа (Alu Ring) - изготовлена на высокоточных станках, более лёгкая, чем другие материалы.