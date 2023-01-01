Описание

Держатель для смартфонов с шириной корпуса 76-91 мм.

Обеспечивает стабильность, расширяет возможности творчества и контроля над фотографиями и видео, снятыми с помощью смартфона.

Основание держателя выполнено в формфакторе площадок типа Arca-Swiss, что позволяет установить его на совместимые головы.

Также предусмотрены три резьбы ¼ и3/6 дюйма для установки на головы с быстросъемными площадками или любые штативы.

Шаровой шарнир обеспечивает вращение на 360 градусов для установки смартфона в необходимом положении (ландшафтном, портретном или произвольном).

Фиксаторы распложены под небольшим углом, а внутренняя поверхность ребристая, что обеспечивает надежную установку смартфона в держателе.

Все регулировки положения смартфона происходят с помощью эргономичных и надежных винтовых зажимов. Они превосходят по надежности пружинные зажимы и гарантируют долгое время эксплуатации.

Плоское основание держателя позволяет использовать его отдельно в качестве подставки.

Изготовлен из легкого и прочного алюминия.