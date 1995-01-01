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Универсальный держатель для смартфона Benro MPH200K Arca-swiss style

  • MPH200K Arca-swiss style
  • MPH200K Arca-swiss style
  • MPH200K Arca-swiss style
  • MPH200K Arca-swiss style
  • MPH200K Arca-swiss style
Код товара:УТ-00049012
Артикул:MPH200K

Товар не найден

Характеристики
Инструкции
Описание
Видео

Описание

Держатель для смартфонов с шириной корпуса 76-91 мм.
Обеспечивает стабильность, расширяет возможности творчества и контроля над фотографиями и видео, снятыми с помощью смартфона.
Основание держателя выполнено в формфакторе площадок типа Arca-Swiss, что позволяет установить его на совместимые головы.
Также предусмотрены три резьбы ¼ и3/6 дюйма для установки на головы с быстросъемными площадками или любые штативы.
Шаровой шарнир обеспечивает вращение на 360 градусов для установки смартфона в необходимом положении (ландшафтном, портретном или произвольном).
Фиксаторы распложены под небольшим углом, а внутренняя поверхность ребристая, что обеспечивает надежную установку смартфона в держателе.
Все регулировки положения смартфона происходят с помощью эргономичных и надежных винтовых зажимов. Они превосходят по надежности пружинные зажимы и гарантируют долгое время эксплуатации.
Плоское основание держателя позволяет использовать его отдельно в качестве подставки.
Изготовлен из легкого и прочного алюминия.