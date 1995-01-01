Ультракомпактный и надежный карбоновый монопод для активных фотографов, снимающих дикую природу, репортажи и другие мероприятия, где мобильность и скорость имеют важное значение. Головка для монопода приобретается отдельно.

5 лет гарантии.

УДОБНО БРАТЬ С СОБОЙ

В сложенном виде – всего 37 см, очень легкий – всего 360 грамм.

Поместится в любой рюкзак и не обременит вас лишним весом.

ВЫСОКАЯ НАГРУЗКА

Выдерживает оборудование весом до 20 кг.

УСТАНОВКА РАЗЛИЧНОГО ОБОРУДОВАНИЯ

На монопод можно установить профессиональную фотокамеру, видеокамеру, длиннофокусный объектив, объектив с «пяткой», зрительную трубу и другое оборудование. Монопод также подходит для различных голов – шаровые, трехкоординатные, видео. Установочный винт 3/8 дюйма. Одним нажатием винт отпускается и открывает винт ¼ дюйма.

ОТ ПАНОРАМЫ ДО МАКРО

Широкий диапазон регулировки высоты позволяет снимать в любом жанре.

От съемки с низкого ракурса (37 см) до съемки в полный рост (162 см).

Эргономичные цанговые замки быстро зафиксируют выбранную высоту.

БЕЗОПАСНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

В платформе расположен винт для дополнительной фиксации установленного оборудования.

Комплектуется чехлом для переноски.

Гарантия производителя 5 лет

Технические характеристики: