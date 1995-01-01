Монопод Benro MMX37C MiniMax, карбоновый, до 20 кг
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Характеристики
Описание
Ультракомпактный и надежный карбоновый монопод для активных фотографов, снимающих дикую природу, репортажи и другие мероприятия, где мобильность и скорость имеют важное значение. Головка для монопода приобретается отдельно.
5 лет гарантии.
УДОБНО БРАТЬ С СОБОЙ
В сложенном виде – всего 37 см, очень легкий – всего 360 грамм.
Поместится в любой рюкзак и не обременит вас лишним весом.
ВЫСОКАЯ НАГРУЗКА
Выдерживает оборудование весом до 20 кг.
УСТАНОВКА РАЗЛИЧНОГО ОБОРУДОВАНИЯ
На монопод можно установить профессиональную фотокамеру, видеокамеру, длиннофокусный объектив, объектив с «пяткой», зрительную трубу и другое оборудование. Монопод также подходит для различных голов – шаровые, трехкоординатные, видео. Установочный винт 3/8 дюйма. Одним нажатием винт отпускается и открывает винт ¼ дюйма.
ОТ ПАНОРАМЫ ДО МАКРО
- Широкий диапазон регулировки высоты позволяет снимать в любом жанре.
- От съемки с низкого ракурса (37 см) до съемки в полный рост (162 см).
- Эргономичные цанговые замки быстро зафиксируют выбранную высоту.
БЕЗОПАСНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
- В платформе расположен винт для дополнительной фиксации установленного оборудования.
- Комплектуется чехлом для переноски.
- Гарантия производителя 5 лет
Технические характеристики:
- Максимальная высота, см - 162
- Минимальная высота, см - 37
- Нагрузка, кг - 20
- В сложенном виде, см - 37
- Крепление на голову - 1/4 и 3/8
- Материал – карбон 8х
- Количество секций - 7
- Вес, кг - 0,36