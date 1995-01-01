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Монопод Benro MMX37C MiniMax, карбоновый, до 20 кг

  • MMX37C MiniMax, карбоновый, до 20 кг
  • MMX37C MiniMax, карбоновый, до 20 кг
  • MMX37C MiniMax, карбоновый, до 20 кг
  • MMX37C MiniMax, карбоновый, до 20 кг
  • MMX37C MiniMax, карбоновый, до 20 кг
  • MMX37C MiniMax, карбоновый, до 20 кг
  • MMX37C MiniMax, карбоновый, до 20 кг
  • MMX37C MiniMax, карбоновый, до 20 кг
  • MMX37C MiniMax, карбоновый, до 20 кг
  • MMX37C MiniMax, карбоновый, до 20 кг
  • MMX37C MiniMax, карбоновый, до 20 кг
  • MMX37C MiniMax, карбоновый, до 20 кг
  • MMX37C MiniMax, карбоновый, до 20 кг
Код товара:УТ-00096997
Артикул:MMX37C

Товар не найден

Характеристики
Инструкции
Описание
Видео

Описание

Ультракомпактный и надежный карбоновый монопод для активных фотографов, снимающих дикую природу, репортажи и другие мероприятия, где мобильность и скорость имеют важное значение. Головка для монопода приобретается отдельно.

5 лет гарантии.

УДОБНО БРАТЬ С СОБОЙ

В сложенном виде – всего 37 см, очень легкий – всего 360 грамм.
Поместится в любой рюкзак и не обременит вас лишним весом.

ВЫСОКАЯ НАГРУЗКА

Выдерживает оборудование весом до 20 кг.

УСТАНОВКА РАЗЛИЧНОГО ОБОРУДОВАНИЯ

На монопод можно установить профессиональную фотокамеру, видеокамеру, длиннофокусный объектив, объектив с «пяткой», зрительную трубу и другое оборудование. Монопод также подходит для различных голов – шаровые, трехкоординатные, видео. Установочный винт 3/8 дюйма. Одним нажатием винт отпускается и открывает винт ¼ дюйма.

ОТ ПАНОРАМЫ ДО МАКРО

  • Широкий диапазон регулировки высоты позволяет снимать в любом жанре.
  • От съемки с низкого ракурса (37 см) до съемки в полный рост (162 см).
  • Эргономичные цанговые замки быстро зафиксируют выбранную высоту.

БЕЗОПАСНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

  • В платформе расположен винт для дополнительной фиксации установленного оборудования.
  • Комплектуется чехлом для переноски.
  • Гарантия производителя 5 лет

Технические характеристики:

  • Максимальная высота, см - 162
  • Минимальная высота, см - 37
  • Нагрузка, кг - 20
  • В сложенном виде, см - 37
  • Крепление на голову - 1/4 и 3/8
  • Материал – карбон 8х
  • Количество секций - 7
  • Вес, кг - 0,36