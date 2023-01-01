Штатив Benro MeVideo Livestream stand, с шаровой головой
Код товара : УТ-00056612
Артикул : BMLIVESTAL
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Характеристики
Характеристики
Максимальная высота
170 см
Длина в сложенном положении
39 см
Физические характеристики
Вес
750 гр.
Вес (брутто), г
0.500
Описание
Набор стримера: стойка и шаровая голова. Стойка изготовлена из прочного алюминия. Вы можете быть уверены, что ваше оборудование – смартфон, свет, микрофон и т.п. будет надежно зафиксировано. В сложенном виде стойка занимает минимум места (всего 48,5 см), вы можете взять ее с собой в любое путешествие.
Стойка не обременит вас, она легкая, весит всего 750 г. Несмотря на свою легкость, стойка выдерживает оборудование весом до 2 кг. Широкий диапазон регулировки высоты (42.5-170 см) позволит вести трансляцию с любой точки. Эргономичные клипсовые зажимы обеспечивают надежную и быструю фиксацию стойки на необходимой высоте.
Центральная растяжка позволяет одним движением привести стойку в рабочее положения и также быстро собрать ее. В верхней части стойки имеется установочная резьба 1/4 дюйма. В комплекте компактная шаровая голова.
Удобная ручка надежно зафиксирует выбранный угол наклона головы. Предусмотрен быстрый переход в вертикальное положение для съемки в портретной ориентации. Установочная резьба 1/4".