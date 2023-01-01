Описание

Набор стримера: стойка и шаровая голова. Стойка изготовлена из прочного алюминия. Вы можете быть уверены, что ваше оборудование – смартфон, свет, микрофон и т.п. будет надежно зафиксировано. В сложенном виде стойка занимает минимум места (всего 48,5 см), вы можете взять ее с собой в любое путешествие.

Стойка не обременит вас, она легкая, весит всего 750 г. Несмотря на свою легкость, стойка выдерживает оборудование весом до 2 кг. Широкий диапазон регулировки высоты (42.5-170 см) позволит вести трансляцию с любой точки. Эргономичные клипсовые зажимы обеспечивают надежную и быструю фиксацию стойки на необходимой высоте.

Центральная растяжка позволяет одним движением привести стойку в рабочее положения и также быстро собрать ее. В верхней части стойки имеется установочная резьба 1/4 дюйма. В комплекте компактная шаровая голова.

Удобная ручка надежно зафиксирует выбранный угол наклона головы. Предусмотрен быстрый переход в вертикальное положение для съемки в портретной ориентации. Установочная резьба 1/4".