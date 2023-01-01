Описание

Сверхкомпактный алюминиевый штатив Benro MeFoto BackPacker поместится практическую в любую сумку или рюкзак. Его размер в сложенном виде всего 32 см, что соответствует небольшому зонтику, он легко помещается даже в небольшую сумочку. Штатив настолько маленький и легкий (его вес чуть больше килограмма), что вы можете всегда носить его с собой чтобы не упустить возможность сделать уникальный снимок или снять оригинальный сюжет. Несмотря на компактный размер и символический вес, штатив Benro MeFoto BackPacker выдерживает нагрузку 4 кг. Состоит из 5 секций, которые обеспечивают широкий диапазон регулировок высоты съемки 43-132 см.

Компактная шаровая голова серии Q имеет две независимые регулировки. Угол наклона положения головы, предусмотрен быстрый переход из панорамной ориентации в портретную. Панорамирование на 360 градусов. Цифровая шкала на оси панорамирования предназначена для точного кадрирования и совмещения изображений. Быстросъемная штативная площадка совместимая с Arca-Swiss, обеспечивает быструю установку оборудования. Защитная функция двойной блокировки предотвращает падение камеры при сбое в работе. Также предусмотрена возможностью отбалансировать камеру в зависимости от используемого объектива.

Пузырьковый уровень позволит точно установить камеру по линии горизонта.

Инновационные прорезиненные цанговые замки с улучшенной эргономикой обеспечивают быструю и удобную установку, надежную фиксацию каждой секции штатива, а также защиту от атмосферных воздействий и пыли.

Дополнительную высоту обеспечивает центральная колонна с надежным цанговым фиксатором.

Два независимых положения регулировки угла наклона ног позволяют расположить штатив на пересеченной местности.

Адаптируемые резиновые опоры гарантируют устойчивость штатива на всех поверхностях.

В центральной колонне расположен утопленный подпружиненный крючок, который позволяет подвешивать груз для повышения устойчивости штатива, когда в этом есть необходимость.

Реверсивное складывание ног штатива позволило добиться минимального размера в сложенном виде, что значительно облегчает транспортировку и хранение.

Комплектуется уплотненным чехлом.