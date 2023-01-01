Описание

Нейтрально-серый фильтр высокой плотности (1.8, 6 ступеней экспозиции).

Квадратные ND фильтры Benro серии Master изготавливаются из минерального оптического стекла марки B270 производства Schott AG, Германия. Это позволяет сохранить максимальную резкость вашего объектива. Стекло покрывается 10 слоями светопоглощающей пленки (по 5 с каждой стороны), 14 слоями просветляющего покрытия ULCA (по 7 с каждой стороны) и в завершение – слоем твердого защитного покрытия с водоотталкивающими свойствами. ND покрытие Benro равномерно поглощает не только видимый свет, но и ближнюю часть инфракрасного диапазона, чтобы предотвратить цветовой сдвиг в сторону красного.

Многослойное просветление ULCA снижает процент отражения света до 1.5%, что предотвращает появление бликов и ореолов при боковом или контровом освещении.

Толщина фильтра составляет 2 мм. В серии H (Hardened) используется закаленное стекло, более устойчивое к случайным ударам.

ND фильтры высокой плотности применяются как в фото-, так и в видеосъемке. Они позволяют значительно продлить выдержку, чтобы сгладить движение, поэтому часто используются при создании пейзажей с морем, рекой, ручьями и так далее. Они также позволяют открыть диафрагму, чтобы снимать с малой глубиной резкости.

В комплекте: фильтр, пластиковый кейс и тканевый чехол.