Гибкая ножка для штатива Benro KoalaPod. Используется для наращивания длины ножек штатива или установки дополнительного оборудования. С обеих сторон расположены винты со стандартной штативной резьбой 1/4". Ножку также можно использовать для установки дополнительного оборудования на штативы и головы других производителей. Она изготовлена из алюминиевого сплава в обрезиненной оболочке, что обеспечивает высокую надежность и хорошее сцепление с поверхностью.