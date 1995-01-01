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Гибкая ножка Benro KP1LEG2 для штатива KoalaPod

  • KP1LEG2 для штатива KoalaPod
  • KP1LEG2 для штатива KoalaPod
  • KP1LEG2 для штатива KoalaPod
  • KP1LEG2 для штатива KoalaPod
  • KP1LEG2 для штатива KoalaPod
  • KP1LEG2 для штатива KoalaPod
  • KP1LEG2 для штатива KoalaPod
  • KP1LEG2 для штатива KoalaPod
  • KP1LEG2 для штатива KoalaPod
  • KP1LEG2 для штатива KoalaPod
  • KP1LEG2 для штатива KoalaPod
  • KP1LEG2 для штатива KoalaPod
  • KP1LEG2 для штатива KoalaPod
Код товара:УТ-00059311
Артикул:KP1LEG2

Товар не найден

Характеристики
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Описание
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Описание

Гибкая ножка для штатива Benro KoalaPod. Используется для наращивания длины ножек штатива или установки дополнительного оборудования. С обеих сторон расположены винты со стандартной штативной резьбой 1/4". Ножку также можно использовать для установки дополнительного оборудования на штативы и головы других производителей. Она изготовлена из алюминиевого сплава в обрезиненной оболочке, что обеспечивает высокую надежность и хорошее сцепление с поверхностью.