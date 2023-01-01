Гибкая ножка для штатива Benro KoalaPod. Используется для наращивания длины ножек штатива или установки дополнительного оборудования. С одной стороны ножки расположено гнездо с внутренней резьбой 1/4", с другой – винт 1/4". Ножку также можно использовать для установки дополнительного оборудования на штативы и головы других производителей. Она изготовлена из алюминиевого сплава в обрезиненной оболочке, что обеспечивает высокую надежность и хорошее сцепление с поверхностью.