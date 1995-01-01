Модель KH26PC – это обновленная версия популярного видеоштатива KH26P. Комплект для съемки видео Benro KH26PC разработан для компактных цифровых видеокамер и зеркальных фотокамер с установленным обвесом и различной оптикой общим весом до 6,8 кг. Пользуется заслуженной популярностью у видеооператоров, снимающих свадьбы, концерты, выступления и другие мероприятия.

Востребован в среде начинающих видеографов, которые не идут на компромиссы и предъявляют высокие требования к своему оборудованию.

Видеоголова разработана для получения видеоконтента высокого качества. Гидравлические картриджи, установленные по осям панорамирования и наклона гарантируют непревзойденную плавность движения камеры.

Предусмотрена регулируемая система гидродинамического сопротивления. Если необходима быстрая проводка, установите легкое сопротивление. Если требуется медленное панорамирование, поверните регулировочное кольцо в противоположную сторону, чтобы увеличить сопротивление.

Установлены независимые фиксаторы наклона и панорамирования. Диапазон наклона +90/-80 градусов. Диапазон панорамирования 360 градусов.

Эргономичная ручка управления с противоскользящей накладкой оснащена храповым механизмом, который обеспечивает надежную фиксацию. Ручку можно установить как с правой, так и с левой стороны, в зависимости от ваших предпочтений.

Удлиненная быстросъемная площадка BENRO QR15C с цифровой разметкой поможет идеально сбалансировать камеру в зависимости от используемого объектива и дополнительных аксессуаров. Совместима с видеоголовами BENRO серии SPRO и Manfrotto 501HDV/ 503HDV/ 701HDV/ MVH502A.

Три подпружиненных штифта препятствуют вращению камеры на площадке.

Защитная функция блокировки площадки предотвращает падение камеры.

Поставляется с винтом ¼ дюйма.

Штатив снабжен полусферой 60 мм с короткой ручкой для быстрого выравнивания уровня горизонта и точного расположения камеры. С помощью пузырькового уровня, установленного на хабе, вы сможете точно установить линию горизонта. Цифровая разметка на диске панорамирования позволяет задавать необходимый угол поворота камеры.

Конструкция штатива предоставляет возможность оперативно менять локации и устанавливать необходимую высоту. Быстрый выброс ног и эргономичные замки моментально зафиксируют штатив в рабочем положении и также быстро помогут вам его собрать. Средняя растяжка обеспечивает дополнительную устойчивость штатива и помогает быстро установить и сложить штатив.

Система опор ног Quick Spike за секунды адаптируется к любой поверхности. Нескользящие широкие резиновые опоры подходят для съемки в помещении или на асфальтированных улицах города. Для съемки на грунте вам достаточно пары движений чтобы снять резиновые опоры, под которыми находятся двойные металлические шипы.

Почему бы не добавить к функциональности и надежности еще и стиль? Металлическая брендированная пластина и премиальная цветовая гамма штатива BENRO KH26PC выгодно подчеркнет ваш вкус.

Комплектуется чехлом для транспортировки и хранения.

Гарантия производителя 5 лет

Полезные обновления:

Увеличена допустимая нагрузка до 6,8 кг, вместо 5 кг.

Добавлена возможность регулировать усиление/уменьшение сопротивления при панорамировании.

Быстросъемная площадка совместима с видеоголовами BENRO серии SPRO и Manfrotto 501HDV/ 503HDV/ 701HDV/ MVH502A.

Технические характеристики: