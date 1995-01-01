Штатив Benro Dual-Tube KH26PC с видеоголовой, алюминий
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Характеристики
Описание
Модель KH26PC – это обновленная версия популярного видеоштатива KH26P. Комплект для съемки видео Benro KH26PC разработан для компактных цифровых видеокамер и зеркальных фотокамер с установленным обвесом и различной оптикой общим весом до 6,8 кг. Пользуется заслуженной популярностью у видеооператоров, снимающих свадьбы, концерты, выступления и другие мероприятия.
Востребован в среде начинающих видеографов, которые не идут на компромиссы и предъявляют высокие требования к своему оборудованию.
Видеоголова разработана для получения видеоконтента высокого качества. Гидравлические картриджи, установленные по осям панорамирования и наклона гарантируют непревзойденную плавность движения камеры.
Предусмотрена регулируемая система гидродинамического сопротивления. Если необходима быстрая проводка, установите легкое сопротивление. Если требуется медленное панорамирование, поверните регулировочное кольцо в противоположную сторону, чтобы увеличить сопротивление.
Установлены независимые фиксаторы наклона и панорамирования. Диапазон наклона +90/-80 градусов. Диапазон панорамирования 360 градусов.
Эргономичная ручка управления с противоскользящей накладкой оснащена храповым механизмом, который обеспечивает надежную фиксацию. Ручку можно установить как с правой, так и с левой стороны, в зависимости от ваших предпочтений.
Удлиненная быстросъемная площадка BENRO QR15C с цифровой разметкой поможет идеально сбалансировать камеру в зависимости от используемого объектива и дополнительных аксессуаров. Совместима с видеоголовами BENRO серии SPRO и Manfrotto 501HDV/ 503HDV/ 701HDV/ MVH502A.
- Три подпружиненных штифта препятствуют вращению камеры на площадке.
- Защитная функция блокировки площадки предотвращает падение камеры.
- Поставляется с винтом ¼ дюйма.
Штатив снабжен полусферой 60 мм с короткой ручкой для быстрого выравнивания уровня горизонта и точного расположения камеры. С помощью пузырькового уровня, установленного на хабе, вы сможете точно установить линию горизонта. Цифровая разметка на диске панорамирования позволяет задавать необходимый угол поворота камеры.
Конструкция штатива предоставляет возможность оперативно менять локации и устанавливать необходимую высоту. Быстрый выброс ног и эргономичные замки моментально зафиксируют штатив в рабочем положении и также быстро помогут вам его собрать. Средняя растяжка обеспечивает дополнительную устойчивость штатива и помогает быстро установить и сложить штатив.
Система опор ног Quick Spike за секунды адаптируется к любой поверхности. Нескользящие широкие резиновые опоры подходят для съемки в помещении или на асфальтированных улицах города. Для съемки на грунте вам достаточно пары движений чтобы снять резиновые опоры, под которыми находятся двойные металлические шипы.
Почему бы не добавить к функциональности и надежности еще и стиль? Металлическая брендированная пластина и премиальная цветовая гамма штатива BENRO KH26PC выгодно подчеркнет ваш вкус.
Комплектуется чехлом для транспортировки и хранения.
Гарантия производителя 5 лет
Полезные обновления:
- Увеличена допустимая нагрузка до 6,8 кг, вместо 5 кг.
- Добавлена возможность регулировать усиление/уменьшение сопротивления при панорамировании.
- Быстросъемная площадка совместима с видеоголовами BENRO серии SPRO и Manfrotto 501HDV/ 503HDV/ 701HDV/ MVH502A.
Технические характеристики:
- Максимальная высота, см – 184,5
- Минимальная высота, см – 87,5
- Допустимая нагрузка, кг – 6,8
- В сложенном виде, см – 91
- Диаметр труб, мм – 14 и 18
- Количество секций – 3
- Вес, кг - 4
- Диаметр полусферы, мм – 60
- Наклон головы +90 -80 градусов
- Панорамирование 360 градусов
- Материал – авиационный алюминиевый сплав