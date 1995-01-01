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Штатив Benro Dual-Tube KH26PC с видеоголовой, алюминий

  • Dual-Tube KH26PC с видеоголовой, алюминий
  • Dual-Tube KH26PC с видеоголовой, алюминий
  • Dual-Tube KH26PC с видеоголовой, алюминий
  • Dual-Tube KH26PC с видеоголовой, алюминий
  • Dual-Tube KH26PC с видеоголовой, алюминий
  • Dual-Tube KH26PC с видеоголовой, алюминий
  • Dual-Tube KH26PC с видеоголовой, алюминий
  • Dual-Tube KH26PC с видеоголовой, алюминий
  • Dual-Tube KH26PC с видеоголовой, алюминий
  • Dual-Tube KH26PC с видеоголовой, алюминий
  • Dual-Tube KH26PC с видеоголовой, алюминий
  • Dual-Tube KH26PC с видеоголовой, алюминий
  • Dual-Tube KH26PC с видеоголовой, алюминий
  • Dual-Tube KH26PC с видеоголовой, алюминий
  • Dual-Tube KH26PC с видеоголовой, алюминий
  • Dual-Tube KH26PC с видеоголовой, алюминий
  • Dual-Tube KH26PC с видеоголовой, алюминий
  • Dual-Tube KH26PC с видеоголовой, алюминий
  • Dual-Tube KH26PC с видеоголовой, алюминий
  • Dual-Tube KH26PC с видеоголовой, алюминий
  • Dual-Tube KH26PC с видеоголовой, алюминий
  • Dual-Tube KH26PC с видеоголовой, алюминий
  • Dual-Tube KH26PC с видеоголовой, алюминий
  • Dual-Tube KH26PC с видеоголовой, алюминий
  • Dual-Tube KH26PC с видеоголовой, алюминий
  • Dual-Tube KH26PC с видеоголовой, алюминий
  • Dual-Tube KH26PC с видеоголовой, алюминий
  • Dual-Tube KH26PC с видеоголовой, алюминий
  • Dual-Tube KH26PC с видеоголовой, алюминий
  • Dual-Tube KH26PC с видеоголовой, алюминий
  • Dual-Tube KH26PC с видеоголовой, алюминий
  • Dual-Tube KH26PC с видеоголовой, алюминий
  • Dual-Tube KH26PC с видеоголовой, алюминий
Код товара:УТ-00077251
Артикул:KH26PC

Товар не найден

Характеристики
Инструкции
Описание
Видео

Описание

Модель KH26PC – это обновленная версия популярного видеоштатива KH26P. Комплект для съемки видео Benro KH26PC разработан для компактных цифровых видеокамер и зеркальных фотокамер с установленным обвесом и различной оптикой общим весом до 6,8 кг. Пользуется заслуженной популярностью у видеооператоров, снимающих свадьбы, концерты, выступления и другие мероприятия.

Востребован в среде начинающих видеографов, которые не идут на компромиссы и предъявляют высокие требования к своему оборудованию.
Видеоголова разработана для получения видеоконтента высокого качества. Гидравлические картриджи, установленные по осям панорамирования и наклона гарантируют непревзойденную плавность движения камеры.

Предусмотрена регулируемая система гидродинамического сопротивления. Если необходима быстрая проводка, установите легкое сопротивление. Если требуется медленное панорамирование, поверните регулировочное кольцо в противоположную сторону, чтобы увеличить сопротивление.
Установлены независимые фиксаторы наклона и панорамирования. Диапазон наклона +90/-80 градусов. Диапазон панорамирования 360 градусов.
Эргономичная ручка управления с противоскользящей накладкой оснащена храповым механизмом, который обеспечивает надежную фиксацию. Ручку можно установить как с правой, так и с левой стороны, в зависимости от ваших предпочтений.

Удлиненная быстросъемная площадка BENRO QR15C с цифровой разметкой поможет идеально сбалансировать камеру в зависимости от используемого объектива и дополнительных аксессуаров. Совместима с видеоголовами BENRO серии SPRO и Manfrotto 501HDV/ 503HDV/ 701HDV/ MVH502A.

  • Три подпружиненных штифта препятствуют вращению камеры на площадке.
  • Защитная функция блокировки площадки предотвращает падение камеры.
  • Поставляется с винтом ¼ дюйма.

Штатив снабжен полусферой 60 мм с короткой ручкой для быстрого выравнивания уровня горизонта и точного расположения камеры. С помощью пузырькового уровня, установленного на хабе, вы сможете точно установить линию горизонта. Цифровая разметка на диске панорамирования позволяет задавать необходимый угол поворота камеры.

Конструкция штатива предоставляет возможность оперативно менять локации и устанавливать необходимую высоту. Быстрый выброс ног и эргономичные замки моментально зафиксируют штатив в рабочем положении и также быстро помогут вам его собрать. Средняя растяжка обеспечивает дополнительную устойчивость штатива и помогает быстро установить и сложить штатив.

Система опор ног Quick Spike за секунды адаптируется к любой поверхности. Нескользящие широкие резиновые опоры подходят для съемки в помещении или на асфальтированных улицах города. Для съемки на грунте вам достаточно пары движений чтобы снять резиновые опоры, под которыми находятся двойные металлические шипы.

Почему бы не добавить к функциональности и надежности еще и стиль? Металлическая брендированная пластина и премиальная цветовая гамма штатива BENRO KH26PC выгодно подчеркнет ваш вкус.

Комплектуется чехлом для транспортировки и хранения.

Гарантия производителя 5 лет

Полезные обновления:

  • Увеличена допустимая нагрузка до 6,8 кг, вместо 5 кг.
  • Добавлена возможность регулировать усиление/уменьшение сопротивления при панорамировании.
  • Быстросъемная площадка совместима с видеоголовами BENRO серии SPRO и Manfrotto 501HDV/ 503HDV/ 701HDV/ MVH502A.

Технические характеристики:

  • Максимальная высота, см – 184,5
  • Минимальная высота, см – 87,5
  • Допустимая нагрузка, кг – 6,8
  • В сложенном виде, см – 91
  • Диаметр труб, мм – 14 и 18
  • Количество секций – 3
  • Вес, кг - 4
  • Диаметр полусферы, мм – 60
  • Наклон головы +90 -80 градусов
  • Панорамирование 360 градусов
  • Материал – авиационный алюминиевый сплав