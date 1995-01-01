Описание

Карданные головы, как правило, используются для того, чтобы разгрузить руки при длительной съемке с использованием тяжелых длиннофокусных объективов. Штатив с карданной головой обеспечивает большую устойчивость камеры по сравнению с моноподом, при этом свобода движений сохраняется примерно на том же уровне: вы легко сможете отслеживать динамичные перемещения птиц, спортивные игры, полеты авиатехники на фестивалях и так далее. Складная карданная голова Benro GH2FL – новая, усовершенствованная версия головы GH2. Уникальная складная конструкция облегчает транспортировку, а оригинальный полый дизайн позволил снизить вес конструкции без потери прочности. Камера может устанавливаться как горизонтально, так и вертикально. Благодаря высокой грузоподъемности (10 кг) головка может использоваться практически с любыми комбинациями профессиональных камер и оптики.

Голова состоит из 3 частей: база, угловой кронштейн и быстросъемная площадка.

База

Низкий профиль позволяет устанавливать камеры больших размеров. Вертикальный зажим для установки площадок совместимых с Arca-Swiss. Поворотные механизмы, вращающиеся на все 360°, установлены на горизонтальной и вертикальной осях. Отдельные ручки фиксируют движения панорамирования и наклона для более полного контроля настройки и имеют короткий ход для быстрой блокировки выбранного положения камеры. Горизонтальная цифровая шкала позволяет осуществлять поворот камеры равными шагами при съемке панорам из нескольких кадров. Имеется пузырьковый уровень для установки камеры по линии горизонта. Складная конструкция.

Угловой кронштейн

На вертикальной части расположена пластина типа Arca-Swiss для надежной фиксации на базе. На горизонтальной части расположено зажимное крепление для площадок стандарта Arca-Swiss. Складная конструкция

Площадка

Быстросъемная площадка PL100N, совместимая с системой Arca-Swiss, гарантирует быструю установки и надежную фиксацию. Удлиненная форма площадки позволяет лучше сбалансировать камеру при использовании тяжелых объективов. Защитная функция двойной блокировки предотвращает падение камеры при недостаточно сильной фиксации зажима. Ограничительные борта в верхней части площадки для дополнительной фиксации камеры.

Транспортировка

Предусмотрено два варианта транспортировки:

Сложить голову непосредственно на штативе, в сложенном виде голова компактная и не занимает много места. Снять голову со штатива, сложить и перевозить в прилагаемой сумке. Сумка имеет жесткий каркас и внутренние делители. Удобная ручка и съемный плечевой ремень с накладкой позволяют переносить сумку в руке или на плече. Дополнительно комплектуется металлическим карабином.

Запечатлейте непредсказуемые моменты, снимайте птиц и животных в их среде обитания, делайте уникальные кадры при съемке спортивных состязаний.

Гарантия производителя 5 лет.

Технические характеристики: