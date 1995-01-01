Описание

Сверхкомпактный алюминиевый штатив Benro Tripster FTR19AB0GTTN поместится практическую в любую сумку или рюкзак. Его размер в сложенном виде всего 36 см, что соответствует небольшому зонтику. Штатив настолько маленький и легкий (вес всего 1,5 кг), что вы можете всегда носить его с собой чтобы не упустить возможность сделать уникальный снимок или снять оригинальный сюжет. Несмотря на компактный размер и небольшой вес, штатив выдерживает нагрузку до 8 кг. Вы смело можете поставить на него системную или зеркальную фотокамеру со стандартным объективом.

Tripster FTR19AB0GTTN состоит из 5 секций, которые обеспечивают широкий диапазон регулировок высоты съемки 35,5-150 см. Цанговые замки обеспечивают быструю и удобную установку, надежную фиксацию каждой секции штатива. На литом хабе имеется резьба ¼ дюйма для установки различного оборудования (свет, монитор, микрофон и т.п.) без использования дополнительных опор. Центральная телескопическая колонна с двумя цанговыми фиксаторами поднимет вашу камеру на нужную высоту без потери прочности всей конструкции. Три независимых положения регулировки угла наклона ног позволяют расположить штатив на пересеченной местности.

Для съемки в ограниченном пространстве предусмотрена быстрая трансформация штатива в монопод без использования инструментов. Отсоедините одну ножку и центральную колонну, соедините их вместе, монопод готов. Высота монопода 156 см.

Адаптируемые резиновые опоры гарантируют устойчивость штатива на всех поверхностях. Для надежной установки штатива на мягком грунте, траве или камнях предусмотрены металлические шипы. Для удобства использования штатива при любых погодных условиях на одной ноге имеется согревающая накладка из пеноматериала. В центральной колонне расположен утопленный подпружиненный крючок, который позволяет подвешивать груз для повышения устойчивости штатива, когда в этом есть необходимость.

Штатив комплектуется шаровой головкой Benro B0G, у которой предусмотрен быстрый переход из панорамной ориентации в портретную. Имеется регулировка силы трения: при использовании легких камер сопротивление рекомендуется уменьшить, а для тяжелой техники – увеличить. Отдельная рукоятка разблокирует независимое панорамирование на 360 градусов (при фиксации камеры по остальным осям). Цифровая шкала на оси панорамирования обеспечивает поворот на равные углы для удобства совмещения изображений при съемке многокадровых панорам. Быстросъемная штативная площадка Benro PU50 совместимая с Arca-Swiss, обеспечивает быструю установку оборудования. Защитная функция двойной блокировки предотвращает падение камеры при недостаточной фиксации площадки во время работы. Пузырьковый уровень позволит точно установить камеру по линии горизонта.

Штатив комплектуется чехлом для переноски и хранения.

Гарантия производителя 5 лет.

Технические характеристики: