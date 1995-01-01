Описание

Сверхкомпактный карбоновый штатив Benro Tripster FTR09CB00GBLK поместится практическую в любую сумку или рюкзак. Его размер в сложенном виде всего 33 см, что соответствует небольшому зонтику. Штатив настолько маленький и легкий (вес менее килограмма), что вы можете всегда носить его с собой чтобы не упустить возможность сделать уникальный снимок или снять оригинальный сюжет. Несмотря на компактный размер и символический вес, штатив выдерживает нагрузку до 6 кг. Вы смело можете поставить на него системную или компактную зеркальную фотокамеру со стандартным объективом.

Tripster FTR09CB00GBLK состоит из 5 секций, которые обеспечивают широкий диапазон регулировок высоты съемки 33,5-139 см. Цанговые замки обеспечивают быструю и удобную установку, надежную фиксацию каждой секции штатива. На литом хабе сбоку имеется резьба 1/4 дюйма для установки различного оборудования (свет, монитор, микрофон и т.п.) – с помощью универсальных шарнирных кронштейнов, которые продаются отдельно. Центральная телескопическая колонна с двумя цанговыми фиксаторами поднимет вашу камеру на нужную высоту без потери прочности всей конструкции.

Для съемки в ограниченном пространстве предусмотрена быстрая трансформация штатива в монопод без использования инструментов. Отсоедините одну ножку и центральную колонну, соедините их вместе, монопод готов. Высота монопода 142,5 см

Три независимых положения регулировки угла наклона ног позволяют расположить штатив на пересеченной местности. Адаптируемые резиновые опоры гарантируют устойчивость штатива на всех поверхностях. Для удобства использования штатива при любых погодных условиях на одной ноге имеется согревающая накладка из пеноматериала. В центральной колонне расположен утопленный подпружиненный крючок, который позволяет подвешивать груз для повышения устойчивости штатива, когда в этом есть необходимость.

Штатив комплектуется компактной шаровой головкой Benro B00G, у которой аредусмотрен быстрый переход из панорамной ориентации в портретную и независимое панорамирование на 360 градусов (при блокировке других осей). Цифровая шкала на оси панорамирования позволяет отмерять точные шаги для удобства совмещения изображений при создании панорам из нескольких кадров. Быстросъемная штативная площадка Benro PU30, совместимая с Arca-Swiss, обеспечивает быструю установку оборудования. Защитная функция двойной блокировки предотвращает падение камеры при недостаточно плотной фиксации во время работы. Пузырьковый уровень расположен под съемной площадкой.

В комплекте со штативом идет чехол для переноски и хранения.

Гарантия производителя 5 лет

Технические характеристики: